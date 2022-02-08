خبيرة تجميل تُحذر: فقر الدم يتسبب في حدوث مشكلات متعددة

نصحت دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، بتناول المكمل الغذائي ELP Multivit، حيث إنه يحتوي على كافة الفيتامينات والمعادن الذي يحتاجها الجسم والتي بدورها تحافظ على صحة البشرة والشعر كما تعمل على تحسين التركيز لدى السيدات.

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب على السيدات تناول فيتامينات ومعادن يوميًا والبعد عن التوتر النفسي وذلك للمحافظة على جمالها ونضارة بشرتها.

وتابعت خبيرة تجميل أنه من الضروري الاهتمام بصحة الدم وكفاءته، منوهة أنه في حالة حدوث فقر الدم فإن ذلك يتسبب في حدوث مشكلات متعددة.

وأشارت دينا أبو السعود إلى أن نقص الفيتامينات يؤثر سلبيًا على المرأة في عدة جوانب أبرزها تأثر شكلها الخارجي من شحوب الوجه بالإضافة إلى فقدانه لنضارته .