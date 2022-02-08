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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. حبس مواطن خليجي 6 أشهر بتهمة اقتحام شقة نساء

الامارات العربية
الامارات العربية المتحدة

قضت محكمة خورفكان الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحبس متعاط خليجي ستة أشهر، بتهمة ارتكابه فعلا مخلا بالآداب.

وذكرت صحيفة ”الإمارات اليوم“، اليوم الثلاثاء، أن المتهم أقدم على طرق باب شقة تقطنها نساء في السادسة صباحا بصورة عنيفة، بقصد الدخول، ثم وضع قدمه لمنع إغلاق الباب، ومحاولة الدخول عنوة، رغم محاولة امرأة منعه.

 وقدمت المجني عليها بلاغا ضد المتهم، أفادت فيه بدخوله إلى شقة سكنية في الصباح الباكر، بعد أن طرق الباب بقوة شديدة، ووضع رجله ومنع إغلاق الباب، موضحةً أن المتهم كان في حالة غير طبيعية، وحاول الدخول إلى الشقة عنوة دون إذن من ساكنيها.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحكمة بتهمتي تعاطي المؤثرات الضارة بالعقل والإخلال بالآداب العامة، بعد أن تم إثبات تعاطيه، عبر أخذ عينة من سوائله وإرسالها إلى المختبر الجنائي، وتبين احتواؤها على المركبات الناتجة عن تعاطي المؤثر العقلي، والذي من شأنه الإضرار بالعقل والجهاز العصبي المركزي.

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ونفى المتهم التهم الموجهة إليه، إلا أن الواقعة ثبتت لدى هيئة المحكمة، من خلال أقوال الشاكي وشاهد الاتهام وصور الكاميرات، التي أظهرت قيام المتهم بانتهاك حرمة ملك الغير، بمحاولته دخول الشقة دون إذن من ساكنيها، واطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليها، وشهودها في محضر الاستدلال، وتحقيقات النيابة، إذ من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية أن للمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وأن تعول عليها كقرينة لثبوت الجرائم التعزيزية متى ما اطمأنت لصدقها، وكانت مقترنة بقرائن أو أدلة أخرى تؤيدها.

وأكدت المحكمة أنه إسنادا لتقرير المختبر الجنائي الذي أكد أن المركبات الواردة بنتيجة الفحص يضر تعاطيها بالعقل والجهاز العصبي المركزي، فإن المحكمة تطمئن للتقريرين الصادرين من المختبر الجنائي، عملا بما جاء في حكم المحكمة العليا الاتحادية.

وقضت المحكمة بحبس المتهم ثلاثة أشهر عما هو منسوب إليه من اتهام عن الفعل المخل بالحياء، وثلاثة أشهر أخرى عما هو منسوب إليه من تعاطي المؤثرات الضارة بالعقل، وإلزامه الرسوم القضائية.

الامارات النيابة العامة اخبار الامارات المحكمة العليا اخبار الخليج

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