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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري تزين غلاف عدد فبراير بمجلة شهيرة.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة التونسية هند صبري صورة جديدة لها من غلاف مجلة شهيرة، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الجديد “البحث عن علا” على منصة نتفليكس.

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الجمهور يهاجم هند صبري بسبب بدلة رقص

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هند صبري تسأل جمهورها عن الاقتباسات المفضلة لـ علا.. شاهد

مسلسل البحث عن علا يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “البحث عن علا”، وذلك تزامنا مع أولى حلقات مسلسل “البحث عن علا” بطولة الفنانة هند صبري عبر منصة نتفلكس العالمية، والذي يأتي استكمالًا لاحداث مسلسل “عايزة أتجوز” الذي حقق نجاحا جماهيريا عام 2010.

مسلسل “البحث عن علا” يتكون من 6 حلقات، وتعود فيه الفنانة  هند صبري بعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية علا عبد الصبور والتى سبق أن قدمتها فى مسلسل “عايزة أتجوز”، ولكن بعد أن كبرت وأصبح عمرها ٤٠ عاما، ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

و"علا" التي أنجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع، وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.

مسلسل “البحث عن علا” أصبح متاحا عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير، وذلك في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية.

ويصاحب علا عبد الصبور  في رحلتها عدد كبير من النجوم، منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور أمها، وهاني عادل في دور زوجها هشام.

كما ينضم إليهم فى مسلسل “البحث عن علا” كل من  ندى موسى ومحمود الليثي وداليا شوقي، مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد  النبوي، فهل تتمكن بمساعدة أسرتها وأصدقائها من بناء حياة خاصة بها وإيجاد التوازن بين مسئولياتها  المتعددة ومحاولتها الخوض في مغامرة جديدة في حياتها؟

هند صبري نتفليكس مسلسل البحث عن علا البحث عن علا Instagram ندى موسى سوسن بدر خالد النبوى

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