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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

العدل: قطاع الإعلام أعد 24 فيديو لشرح خدمات الوزارة ورد على 78 طلب إحاطة

صدى البلد

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، أن إدارة الإعلام حققت انجازات كبيرة حيث قامت بإعداد 24 فيديو لشرح وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة من خلال فيديوهات توعية وإرشادية قامت الإدارة بإعدادها، بالاضافة الى 35 انفوجراف وفلاير عن خدمات وزارة العدل الالكترونية، وإعداد وتصميم كتيب عن الشهر العقارى بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائه وتوزيعه على الصحف والجهات المعينة.

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جاء ذلك فى حصاد وزارة العدل الذى اعلنه الوزير في جميع القطاعات خلال عامين، ويكشف اناجازات إدارة الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ الذى يترأسه المستشار محمود حلمى الشريف مساعد الوزير.

كما شاركت بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا عامي 2020/2021 وإعداد وتصميم كتيبين عن المشروعات التكنولوجية الخاصة بالوزارة، ونشر 133 بيان إعلامي ومتابعة 184  تغطية إعلامية ورصد الشائعات والاخبار المجهلة.

اما إدارة مجلسي النواب والشيوخ فقد ورد 7126 طلب مذكي من نواب البرلمان والشيوخ وتم الانتهاء من فحصها وإرسالها الى الجهات المختصة، وورد 4361 رد من الجهات سواء الداخلية أو الخارجية المختصة على طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتم الانتهاء منها جميعا وورد 113 طلب من وسائل الرقابة البرلمانية منها 21 اقتراح برغبة و78 طلب احاطة و13 أسئلة وبيان عاجل واحد تم التصرف يها جميعا، كما ورد 2339 اخطار بحضور لجان وتم اعداد خطابات اخطار قطاعات وادارات الوزارة المختصة بها جميعا.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

المستشار عمر مروان وزير العدل الشهر العقاري

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