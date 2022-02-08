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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استثناء مؤمن زكريا من بروتوكول "فيفا" بسبب حالته الصحية

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

قرر مسئولي كأس العالم للأندية بدولة الإمارات استثناء مؤمن زكريا من بروتوكول الفيفا بسبب حالته الصحية، وتم تخصيص كرسي إضافي لمؤمن زكريا في صف المقصورة الأول بمباراة الأهلي وبالميراس.

وظهر التعب الشديد علي مؤمن زكريا لحظة دخولة ملعب مباراة الاهلي وكان حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في استقباله.

ويخوض النادى الأهلي حاليا مواجهة قوية أمام فريق بالميراس البرازيلي على ملعب آل نهيان بنادى الوحدة في أبو ظبي، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وتعد مواجهة اليوم هي الرابعة للنادى الأهلى في دور نصف نهائي كأس العالم، بعد الفوز على مونتيرى المكسيكى بهدف نظيف جاء عن طريق محمد هانى، حيث سبق أنه خاض 3 مباريات في هذا الدور من قبل.

وسجل النادى الأهلى هدفا واحدا خلال مباريات الثلاثة السابقة جاء في مواجهة إنتر ناسيونال البرازيلي عام 2006، عن طريق الأنجولى أمادو فلافيو في المواجهة التي خسرها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

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كأس العالم للاندية مباراة الأهلي وبالميراس مؤمن زكريا حسام غالي ملعب آل نهيان

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