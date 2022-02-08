الأهلي ينهي الشوط الأول متأخراً بهدف أمام بالميراس بنصف نهائي كأس العالم للأندية

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبالميراس بتقدم الفريق البرازيل بهدف نظيف، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد آل نهيان بأبوظبي فى إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وانحصر اللعب فى الـ 15 فى وسط الملعب وسط تبادل للكرة من جانب لاعبي النادي الأهلي دون أدنى خطورة للفريق .

وشهدت الدقيقة 16 كرة عرضية من الجبهة اليسري من لاعب بالميراس ليقابلها دانيلو برأسية ولكن تصل سهلة إلي يد علي لطفي.

الاهلي وبالميراس

وفى الدقيقة 17 ديانج يتوغل داخل منطقة الجزاء ويلعب عرضية والكرة تصطدم في الدفاع وتخرج إلي ضربة ركنية لصالح النادي الأهلي .

وفى الدقيقة 21 من زمن اللقاء أرسل لاعب بالميراس عرضية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ الضربة الركنية وعلي معلول يخرج الكرة إلي وسط الملعب فى كرة شهدت إصابة ياسر إبراهيم.

وشهدت الدقيقة 26 تسديدة قوية من لاعب بالميراس من خارج منطقة الجزاء والكرة ترتطم في الدفاع وترتد إلي لاعبي بالميراس مرة اخري.

الاهلي وبالميراس

وسجل الهدف الأول للفريق البرازيلي رافائيل فيجا فى الدقيقة 39 من زمن المباراة بعد تمريرة مميزة من وسط الملعب لينفرد اللاعب بمرمى علي لطفي ويسدد الكرة أرضية قوية على يمين الحارس معلناً الهدف الاول للفريق البرازيلي

وتواجد السداسي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف وحمدي فتحي في معسكر الأهلي أمس بعد نهاية كأس أمم إفريقيا.

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وبدأ أيمن أشرف وعمرو السولية في التشكيل الأساسي على حساب محمد مغربي وأحمد عبد القادر.

ويغيب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي في البطولة.