تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

عرضت فضائية “العربية” تقريرا عن حادث مأسوي تعرض له طفل مغربي جديد سقط في البئر، على غرار حادث الطفل ريان.

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وأوضح التقرير أن الحادث وقع في منطقة " تيفلت “، لطفل عمره 7 سنوات، وسقط في البئر ما أدي لوفاته.



وتكرر الحادث في ليبيا مع الطفل “هيثم “، الذي فقط حياته بنفس طريقة " ريان " .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مجموعة فيديوهات لآبار ارتوازية مكشوفة في عدة مناطق بالمملكة، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا، خاصة بعد حادثة وفاة الطفل المغربي ريان.

ووجه مغردون نداء إلى وزارة الزراعة السعودية، وكل مسؤول عن حفر الآبار الإرتوازية، مطالبين بعدم السماح لأي شخص بحفر بئر ارتوازية إلا بشروط تمليها عليه الجهة المسؤولة، تفاديا للمخاطر الناتجة عنها.