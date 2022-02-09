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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. اختتام فعاليات الدورة التدريبية لإعلام القاهرة في مجال تنظيم المؤتمرات|تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تختتم وحدة الاتصال والخدمات الطلابية بالتعاون مع وكالة كلية الاعلام ، نهاية فعاليات الدورة التدريبية فى مجال تنظيم المؤتمرات والفعاليات والبرامج السياحية اليوم الاربعاء ٩ فبراير الجارى ويمنح الطالب المتدرب شهادة معتمدة .

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جامعة القاهرة تنظم عددا من الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام

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جامعة القاهرة تشارك في ملتقى الصداقة الأول بالمنصورة.. تفاصيل

على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب.

كلية الإعلام فعاليات الدورة التدريبية جامعة القاهرة مجال تنظيم المؤتمرات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

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