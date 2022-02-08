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أخبار البلد

في العيد القومى للدقهلية .. السياحة والآثار تنظم برنامج لنشر الوعي السياحي والأثري

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

بمناسبة العيد القومي لمحافظة الدقهلية، والذي تحتفل به المحافظة يوم ٨ فبراير من كل عام، تنظم إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، برنامج  لنشر الوعي السياحي و الأثري لأبناء المحافظة من مختلف الفئات العمرية، وذلك خلال شهر فبراير، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وكليات الآداب و السياحة والفنادق و العلوم بجامعة المنصورة، وقصر ثقافة المنصورة.

ويتضمن البرنامج سلسة من المحاضرات عن الحضارة المصرية العريقة، وتاريخ المحافظة و المواقع الأثرية بها، بالإضافة إلى ورش عمل خاصة للاطفال بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالمنصورة.

و تتميز محافظة الدقهلية بالعديد من الاماكن السياحة والأثرية، حيث انها تضم  عدد من الوجهات  السياحية منها مدينة جمصة والتي تقع على ساحل البحر المتوسط، وبحيرة المنزلة أحد البحيرات الطبيعية فى مصر، و جزيرة الورد وهى عبارة عن جزيرة على نهر النيل مغطاه بالمساحات الخضراء والتي تعد من مناطق الجذب سياحي بمدينة المنصورة. 


هذا بالإضافة إلى عدد من الكنائس والمساجد  ومنها دير القديسة دميانة، وكنيسة القديس مارجرجس، وكنيسة السيدة العذراء بدقادوس، و مسجد القعقاع بن عمر التميمي و مسجد الموافى ومسجد الصالح أيوب، ومسجد هلال بك، وزاوية الأمير حماد، مسجد محمد بن أبى بكر الصديق.

وتعد السياحة الريفية أحد أهم المقومات السياحية بالمحافظة، حبث تشتهر  بمساحاتها الخضراء، بالإضافة إلى الرحلات النيلية المميزه.


و يوجد بالمحافظة ٦ منشآت فندقية و ٣٠ مطعم سياحي والتي تقدم أكلات متنوعة. وتزخر الدقهلية بعدد كبير من المواقع والتلال الأثرية،  ومنها تل الربع والذي يضم  بقايا معبد بناه الملك "أحمس الثاني" من الأسرة السادسة والعشرين، ومقابر على شكل مصاطب ترجع لعصر الدولة القديمة، و تل آثار تمي الأمديد " تمويس" وهو إمتداد لمدينة منديس (تل الربع حالياً)، وعثر فيه على شواهد تدل على آثار ترجع للعصر اليوناني الروماني. 


أما تل المقدام فهو يقع في مركز ميت غمر، وتبلغ مساحته حوالي 100 فدان تقريباً، وعثر فيه على بعض الآثار الفارسية والبطلمية، و تل البلامون والذي يتكون من عدة تلال مرتفعة بجوار بعضها البعض.

وتضم أيضاً قصر الشناوي والذي شُيِّدَ  على الطراز المعماري الإيطالي، ويعكف مرممي المجلس الأعلى للآثار على الانتهاء من مشروع ترميمه وتأهيله ليكون متحفا.

كما تشتهر الدقهلية بصناعة السمك المملح، حيث يتوافد المصريين  على أسواقها لشراء الأسماك بمختلف مسمياتها وأنواعها.

وتعرف محافظة الدقهلية بتنوع الحرف اليدوية والصناعات، حيث تأتي حرفة صناعة الأقفاص والسلال على رأس الحرف اليدوية.
 

وزارة السياحة والآثار العيد القومي لمحافظة الدقهلية الوعي السياحي و الأثري السياحة والفنادق السياحة

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