هل يجوز بناء منزل للفقراء من مال الزكاة .. الإفتاء تجيب

هل يجوز بناء منزل للفقراء من مال الزكاة .. قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إنه يجوز أن يدفع من مال الزكاة لبناء بيت لامرأة فقيرة إذا لم يكن لديها سكن ؛ لأن السكن من عناصر المعيشة الأساسية.



وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس وك، ردًا على سؤال: هل يجوز بناء منزل للفقراء من مال الزكاة ؟ أن مال الزكاة يستحب فيه أن يتم توزيعه على الفقراء و مصارف الزكاة الـ 8 التي ذكرها الله في القرآن، لافتًا إلى أنه يمكن لهذا الشخص الذي يريد بناء منزل لامرأة فقيرة؛ أن يتأجر لها سكن ويوزع باقي المبلغ على غيرها من الفقراء والمساكين والغارمات.



حكم بناء مقابر للفقراء من مال الزكاة



قال الشيخ محمد العماوى، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة في قوله تعالى : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ» .



وأضاف العماوى، فى إجابته على سؤال « هل يجوز بناء مقابر للفقراء من مال الزكاة؟»، أنه يجوز إخراج الزكاة فى مثل بناء هذه المقابر خاصة إذاكان الفقراء لا يجدون مقبرة يدفنون فيها موتاهم فهؤلاء الفقراء يستحقون الزكاة.



وتابع: وبالتالى يجوز ان تخرج زكاة المال فى بناء مقابر للفقراء.