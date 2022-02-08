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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي صبري: البقاء لله في وفاة والدة أخي وصديقي عمرو مصطفى

صدى البلد

نعى الفنان رامي صبري والدة الملحن عمرو مصطفى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب رامي صبري: “البقاء لله في وفاة والدة أخي وصديقي عمرو مصطفي”.

أعلن الشاعر تامر حسين عن وفاة والدة الملحن عمرو مصطفى من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب "حسين": البقاء والدوام لله  وفاة والدة أخى وصديقى المُلحن عمرو مصطفى  الله يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة أمين.

وكان قد نشر الملحن عمرو مصطفي، صورة برفقة النجمة اللبنانية نوال الزغبي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب عمرو مصطفى مشوقاً جمهوره من خلال صورتيهما: "مع النجمة الذهبية nawalelzoghbi ترقبوا".


 

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