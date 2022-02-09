حدث ليلاً| مفاجأة.. عودة شيرين لـ حسام حبيب.. حادث تصادم مروع على جسر السويس.. انفجار ضخم يهز أبوظبي.. مقتل جندي وإصابة 5 في هجوم إسرائيلي على دمشق

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 3121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى …

نجحت جهود وزارة الخارجية في تأمين حصول الدكتورة أماني عبدالله الشريف، عميد كلية الصيدلة - بنات - بجامعة الأزهر، على منصب نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا..

حادث تصادم مروع على جسر السويس وتحطم أكثر من 3 سيارات | (فيديو وصور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يرصد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بجوار سور نادي الشمس بدائرة قسم عين شمس، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل مطعم فى منطقة المعادي، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها المطرب حسام حبيب التريندات مؤخرًا، وذلك بعدما أثار خبر عودتهما سويا من جديد ..

أكد طارق السعيد نجم الأهلي و الزمالك السابق، كان لابد أن يكون هناك عودة للأهلي أمام بالميراس في الشوط الثاني…

أكد مهند لاشين لاعب منتخب مصر و طلائع الجيش، أن أحد اللاعبينرفض تسديد ركلة الترجيح…

النني: اللعب للأهلي أو الزمالك شرف لأي لاعب.. وأفضل الاستمرار في أوروبا

كشف محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي، موقفه من اللعب للأهلي أو الزمالك مستقبلا بعد اقتراب رحيله عن “الجانرز”. وقال النني…..

أفادت وسائل إعلامية في دولة الإمارات بوقوع انفجار كبير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء الثلاثاء.

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا، اليوم الأربعاء، بمقتل جندي سوري وإصابة 5 آخرين في هجوم إسرائيلي على دمشق.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل.

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل نصف مليون حالة وفاة بفيروس كورونا، منذ اكتشاف متحور أوميكرون، ووصفت هذه الحصيلة بأنها ”أكثر من مأساوية“.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومات إطلاق صواريخ موجهة متعددة الفوهات والمعدات ذات الصلة، إلى الأردن بكلفة تقديرية تبلغ 70 مليون دولار.