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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

66 مليوناً و367 جرعة .. الصحة تكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا

التطعيمات
التطعيمات

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن تلقي 38 مليوناً و190 ألفًا 229 مواطناً للجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن بكافة  النقاط المخصصة . 

الصحة: 37 مليونا و122 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الصحة: تطعيم 501 ألف مواطن تخلفوا عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وأكدت  وزارة الصحة والسكان إن إجمالي المواطنين ممن حصلوا على الجرعة الثانية حتى الآن 27 مليونًاو 512 ألفًا و454  مواطناً. 

 كما أشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على الجرعة التعزيزية الثالثة  بلغ حتى اليوم 664.713 مواطن . 

 

 وأوضحت الوزارة  أن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها للمواطنين حتى الآن بلغ 66 مليوناً 367  ألفًا 396 جرعة من مختلف الفئات والجرعات . 

بيان كورونا اليومي 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 3121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 377600 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2194 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 60 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 444117 من ضمنهم 377600 حالة تم شفاؤها، و 23053 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

الصحة الأولى لقاح كورونا الجرعة الثانية الجرعة التعزيزية الثالثة فيروس كورونا

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