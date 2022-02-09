عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة العالمية: 35% من سكان شرق المتوسط حصلوا على تطعيم كورونا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إن اللقاحات لاتزال من أفضل الأدوات لإنقاذ الأرواح، موضحا أن أكثر من 35% من سكان الإقليم تلقوا بالفعل التلقيح بالكامل حتى  الآن، رغم أن معدلات التلقيح الكامل تختلف اختلافًا كبيرًا بين البلدان، إذ تتراوح بين 1% و94%. 

 

الصحة العالمية: إصابات كورونا في شرق المتوسط بلغت 20 مليون حالة

الصحة العالمية تعلن حصيلة وفيات كارثية منذ اكتشاف أوميكرون

وأضاف "المنظري"، خلال كلمته في مؤتمر بشان تداعيات فيروس كورونا، أنه لأكثر من عامين، شدَّدت منظمة الصحة العالمية على أن الاستجابة لكوفيد-19 ليست مسؤولية الحكومات والشركاء وحدهم، وإنما تتطلب اتباع نهج يشمل المجتمع بأسره، لذا، يُعد إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية أمرًا بالغ الأهمية للاستجابة لكوفيد-19، وحالات الطوارئ، والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة. 

المجتمعات المحلية صاحبة تحديد تحديد مسار هذه الجائحة

 وتابع قائلاً : أريد الآن أن أُركِّز على الدور الحاسم للمجتمعات المحلية في تحديد مسار هذه الجائحة، ولماذا حتى الآن أدت انتكاساتنا في هذا الجانب إلى زيادة مستمرة في سريان المرض، وعدد حالات الإصابة، والوفيات.

جانب من المؤتمر 

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها عملوا دون كلل أو ملل من أجل إشراك الأطراف المعنية الرئيسية في المجتمعات المحلية، مثل قادة المجتمع، والقيادات الدينية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، من خلال تزويدهم بالمعرفة، والموارد، والمساحة اللازمة للمشاركة في القرارات الخاصة بكيفية تنفيذ وتطبيق تدابير الاستجابة لكوفيد-19.

 وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أنه في بداية الجائحة، وفي ظل إدراك وجود حاجة إلى اتباع نهج مشترك للانخراط مع المجتمعات المحلية، أنشأت المنظمة فريق عمل إقليمي مشترك بين الوكالات المعنية بالتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية في إقليم شرق المتوسط/ وإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واليونيسف. 

وأشارالمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الي انه في الآونة الأخيرة، تم إضفاء الطابع الرسمي على شراكتنا الطويلة والقوية مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من خلال مذكرة تفاهم بين الوكالتين.

وأضاف أنه من الأمور المحورية التي ترتكز عليها هذه الشراكة هو استثمارنا المشترك وجهودنا المتضافرة لإشراك المجتمعات المحلية وتمكينها لتكون ذات استجابة نشطة وفعالة في إطار الاستجابة لكوفيد-19، لا سيما في البلدان المتضررة من النزاعات والمجتمعات المحلية التي يصعب الوصول إليها.

وأكد المنظري ان المنظمة على مدار العامين الماضيين، نجحت في تحقيق ذلك من خلال مشروعات تهدف إلى تعزيز الشراكات المجتمعية في مجال التصدي لكوفيد-19، وإنشاء آليات لإبداء الآراء المجتمعية حتى يتسنى سماع صوت المجتمع، وعقد دورات تدريبية وبناء قدرات الشركاء من المجتمع، ومنهم القيادات الدينية، والعاملون الصحيون، وقادة المجتمع، وغيرهم. 

جانب من المؤتمر 

 

الصحة الصحة العالمية الإقليم التلقيح الجائحة

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد: حصلنا على الآيزو 9001 لأول مرة للاعتماد على التحول الرقمي

«المحامين» تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ 19 نقابة فرعية

جبالي يطالب النواب بالحفاظ على الوقت: توجيه الأسئلة لوزير الصحة ممنوع

سفير موسكو:الرئيس السيسي يزور روسيا قريبا للمشاركة في سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي

حلم المونديال .. اتحاد الكرة يناقش مع كيروش ترتيبات موقعتي السنغال

الصحة العالمية: 35% من سكان شرق المتوسط حصلوا على تطعيم كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب جديد من كيروش قبل مواجهتي السنغال المؤهلتين إلى كأس العالم

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

طبيب الدمرداش: عاملوني كعبد واتحرمت من النوم.. ومش عاوز غير كرامتي

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.. التعليم: المديريات ستعلنها بعد اعتمادها من المحافظين

مكالمة هاتفية كشفت السر.. كواليس عودة شيرين لزوجها حسام حبيب

بِيان رسمي: شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها إلى حسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الخبز الفرنسي في المنزل.. 9 أسرار لتحضيره مثل المحلات

قبل انطلاقه غداً .. التفاصيل الكلمة للدورة الثامنة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أمازيغية خطفت قلب الصعيدي.. من هي سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل؟ .. صور

وزير الدفاع: حريصون على التطوير الشامل لمختلف الأسلحة التخصصية.. فيديو وصور

فيديو

تمت سيطرت على الموقف.. تفاصيل انفجار عنيف هز مدينة أبو ظبي.. فيديوجراف

بعد شهرين طلاق.. كواليس عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

مغارة علي بابا .. كواليس جديدة يكشفها حارس العقار عن شقة الزمالك "فيديو"

وزير الدفاع: حريصون على التطوير الشامل لمختلف الأسلحة التخصصية.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ