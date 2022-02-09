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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«طلعت مصطفى» توقع اتفاقية مع «أبو عوف» لافتتاح 6 فروع في الرحاب ومدينتي

صدى البلد

وقعت مجموعة طلعت مصطفى، الشـركة الرائـدة في مجــال التطويــر العقــاري والســياحي، اتفاقية مع شركة AUF الشركة المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف"، واحدة من أكبر متاجر التجزئة للمواد الغذائية المتخصصة في مصر، وذلك لافتتاح 6 أفرع جديدة من متاجر "أبو عوف" في مراكز التسوق التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، بواقع 3 أفرع في مراكز التسوق المختلفة بمدينة الرحاب، فيما سيتم افتتاح الثلاثة أفرع الأخرى في مراكز التسوق المختلفة بمدينتي.

تم توقيع الاتفاقية في حفل رسمي أُقيم في أوبن اير مول بمدينتي، وقام بالتوقيع كل من عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وأيمن عوف، الرئيس التنفيذي لشركة AUF ، ومحمد عوف، مدير العمليات في AUF مصر.

في مدينة الرحاب، أول مجتمع عمراني متكامل الخدمات في شرق القاهرة، سيتم افتتاح 3 أفرع لـ "أبو عوف". 

وسيتم افتتاح الأفرع الجديدة في 3 مراكز تسوق مختلفة، وهي جيت واي مول، وأفينيو الرحاب، ومنطقة المطاعم الجديدة "الإيست كورت"، وذلك لتلبية الاحتياجات اليومية لسكان المدينة الذين يقدرعددهم حالياً بما يقرب من 250 ألف نسمة. 

ويعد "جيت واي مول" أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى، ويقع في موقع استراتيجي في قلب مدينة الرحاب، وسيكون وجهة تجارية جديدًة لكل من سكان الرحاب ومناطق شرق القاهرة، ومن المتوقع أن يوفر خدمات ترفيهية متكاملة، بالإضافة إلى خدمات تجارية وإدارية وطبية شاملة.

وفي مدينتي، سيتم افتتاح فرعين جديدين في اوبن آير مول، وهو واحد من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط، فيما سيتم افتتاح الفرع الثالث لـ "أبو عوف" في كرافت زون مدينتي، وهو مشروع تجاري إداري متكامل، ويقع في جنوب شرق مدينتي، وبالقرب من مدينة المستقبل والعاصمة الإدارية الجديدة ويتكون من 634 محلا تجاريا تقدم مختلف الخدمات التي تلبي الاحتياجات اليومية لسكان مدينتي والمناطق المجاورة.

ويتميز "أبو عوف" بتقديم منتجات متخصصة في 5 قطاعات غذائية تشمل مجموعة متنوعة من المكسرات والتمر والفواكه المجففة والمقرمشات والقهوة. 

وتُباع منتجاته في جميع أنحاء الجمهورية من خلال 190 موقعاً تضم سلسلة فروع العلامة التجارية "أبو عوف"، والتي وصلت إلى 86 متجرا. 

ويعد "أبو عوف" العلامة التجارية الأكبر والأوسع انتشاراً في مجال الصناعات الغذائية بمصر، وساعد النجاح المحلي الكبير وقوة العلامة التجارية "أبو عوف" على التوسع الخارجي للشركة وافتتاح فروع جديدة في دول المنطقة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وليبيا.

افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
افتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي
طلعت مصطفى عمر هشام طلعت مدينتي الرحاب أبو عوف

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