سفير المناخ الصغير يتألق في ميلاد موهبة واعدة بـ جامعة عين شمس|صور

نظمت صباح اليوم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس فعاليات لجامعة الطفل تحت شعار " سفير المناخ الصغير" للأطفال المشاركين في المرحلة الجديدة من جامعة الطفل ،والتي تنظمها جامعة عين شمس خلال الفترة ٥ - ١٧ فبراير ٢٠٢٢.

ويأتي ذلك تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس ود. نهى الرافعي منسق جامعه الطفل بجامعه عين شمس، بالاضافة الى ا.د محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ود چينا الفقي المدير التنفيذي للبرنامج، صرحت بذلك أ.د. نهى سمير دنيا عميد الكلية.

واضافت ا.د. نهى دنيا أن فعاليات اليوم ضمت تدريب ١٠٠ طفل من خلال ورش عمل بسيطة تتضمن العاب ، وڤيديوهات مناسبة لاعمارهم ( ٩-١١ سنة) ، كما سيتم تكريم كل الاطفال المشاركين خلال ورش العمل ومنحهم شهادة سفير المناخ الصغير وستتم التدريبات فى وحدة التحول للأخضر ، وذلك تحت رعاية سيادتها وأيضا تحت رعاية أ.د. ريهام رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د. هالة ابراهيم عوض الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبتنسيق الدكتورة هدى هلال مدير وحدة التحول للاخضر.

وفي كلمتها خلال الفاعليات ألقت د. نهى الرافعي منسق جامعة الطفل في جامعة عي شمس ونائب مدير ادارة المنح والمشروعات، الادارة القائمة على التنظيم والتنسيق ، نبذة عن مشروع جامعة الطفل والتى تموله أكاديمية البحث العلمى والتكنولوچيا لتعريف الاطفال بمختلف العلوم والمعارف ولإكتشاف المواهب الصغيرة التى تفخر مصر بإنتمائهم إليها ، ووضحت أن جامعه عين شمس قامت باستقبال الأطفال من سن ٩ سنوات حتى ١١ سنه باعتبارهم شباب المستقبل والذى نسعى جميعا لضمان مستقبل افضل لهم.

وعبرت المستشارة د. هالة عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة و مساندة في كلماتها خلال الفعاليات عن سعادتها لوجودها في رحاب كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعه عين شمس واجرت مع الاطفال نقاشات ودية لتنقل لهم مفاهيم متنوعة عن تعريف البيئة واعربت عن امتنانها لعميده الكلية الاستاذه الدكتوره نهى دنيا مشيرة انها قد حولت المحاضرات النظرية داخل القاعات المغلقة الى فعاليات حية تهم العالم، فمصر تحاول جاهدة لتحول انظار كافة فئات المجتمع لقضايا البيئة .

واشارت المستشارة هالة عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة و مساندة ان هؤلاء الاطفال سيقدمون للعالم صورة تعبر عن مصر وسيصبحوا سفراء لها فى المستقبل فالسفراء الصغار قادرون وبجدارة ان يكونوا سفراء كبار .

كما صرح د. علاء سرحان أستاذ مساعد اقتصاديات البيئة وكبير خبراء اقتصاديات البيئة بالبنك الدولي فى واشنطن الاسبق أن مصر تستعد لعقد قمه المناخ في نوفمبر2022 في شرم الشيخ وان الدولة ممثلة فى القيادة السياسية وكافه المسؤولين والجامعات والمراكز البحثية مهتمين بكيفية ابراز دور مصر المحوري في مواجهة التغيرات المناخية خاصة وان هذه القمة تلعب فيها مصر دور التمثيل لقاره افريقيا بالكامل .

مؤكداً أن الدولة بقطاعاتها المختلفة الاكاديمية والتنفيذية قد قامت بتنظيم العديد من الفعاليات لرفع الوعي المجتمعي سواء للكبار او الصغار لترسيخ المفاهيم الخاصة لمواجهة التغيرات المناخية وحتى يكون لكل فرد دور فعال في ضمان تحفيف التاثيرات السلبية المتوقعة على مختلف نواحي الحياة في مصر . وموضحاً تعريف قضايا المناخ وتاثيراتها السلبيه وان يكون لهم دور فعال في مختلف فئات هم العمريه والعمل على التكيف مع هذه التغيرات والتخفيف من اثارتها.

ورش العمل التى اقيمت على مدار اليوم تضمنت جولة ميدانية للتعريف بالكلية والعاب بيئية ، كيفيه قياس درجه الحراره بالترمومتر ،قياس البصمه الكربونية ،السلسلة الغذائية وزيارة لمشروع شمس بى جرين ووحدة التحول للاخضر وتدوير المخلفات ومحاضرات مختلفه ومتنوعة عن انواع الطاقه المتجدده و النقل و الوقود الاحفوري.



273498666_620911819193727_8585964168042718520_n

273170923_321900649892104_6505018235934212819_n

258756333_363081688685858_6385642864093177025_n

273203577_1018339118895101_5153503341679524520_n

273003244_644006453558893_7749590450985725901_n

273526025_895477374466563_2321646784591725959_n

273200341_477299917188109_169703127738943772_n

273061430_266173762182227_3101518541100937379_n