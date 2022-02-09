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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للنصب على المواطنين.. صاحب مكتب رحلات يوهم مواطنين بقدرته على تسفيرهم للخارج

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب رحلات داخلية- مقيم بدائرة بمركز شرطة كفرالزيات بالغربية) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل خارج البلاد متخذاً من شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" وكراً لممارسة نشاطه غير المشروع والزعم بتوفير فرص عمل لراغبى السفر للخارج بإصطناع المستندات الخاصة بالسفر مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وضبطه وبتفتيش مقر الشركة المشار إليه، عُثر على (عدد 26 جواز سفر لأشخاص مختلفين - عدد 40 عقد عمل منسوب لجهات مختلفة بإحدى الدول "مزورين"-  عدد (69) شهادات خبرة مزورة لأشخاص مختلفين - أذون داخلية إلكترونية منسوبة لإحدى الدول بأسماء مختلفة "مزورين"- العديد من صور مستندات شخصية بأسماء راغبى السفر- دفتر إيصال إستلام نقدية - مبلغ مالى- جهازى كمبيوتر وهاتفى محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى").

 بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الأموال العامة توفير فرص عمل النصب فرص عمل جرائم الأموال العامة

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