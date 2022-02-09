وزير الرياضة يكرم منتخبي كرة السلة للكراسي المتحركة والباراتايكوندو

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بتكريم كل من المنتخب المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة، ومنتخب الباراتايكوندو، بحضور الدكتور حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، وذلك فى إطار الدعم والتحفيز للاعبى مصر على مواصلة الإنجازات والتفوق فى مختلف البطولات.

جاء تكريم المنتخب المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة بمناسبة الفوز بالبطولة الأفريقية لكرة السلة بإثيوبيا ،والمؤهلة لكأس العالم لكرة السلة للكراسي المتحركة بالإمارات، فيما تم تكريم منتخب الباراتايكوندو بعد تحقيقه المركز الثاني في الترتيب العام ببطولة إفريقيا بالنيجر، وإحراز لاعبي منتخب مصر 3 ذهبيات من مشاركة ٤ لاعبين بالبطولة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين ومنهم ذوى القدرات والهمم على الإنجازات التى يحققونها فى مختلف المحافل الدولية، وقدرتهم على تحدى الصعاب وتحقيق النجاح والتفوق فى مختلف المجالات.

لفت الوزير إلى تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين من ذوى القدرات والهمم وتحفيزهم لمواصلة التألق وتحقيق الفوز فى البطولات التى يخوضونها لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، متمنياً كل التوفيق لهم فى البطولات المقبلة.

أوضح الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تقوم بالتنسيق الكامل مع اللجنة البارالمبية لبحث متطلبات واحتياجات اللاعبين والعمل على توفيرها من أجل تهيئة الأجواء والمناخ المحيط باللاعبين، وحثهم على التركيز التام فى المعسكرات التدريبية استعداداً للمشاركة فى مختلف البطولات.

من جانبها ، قدمت رئيس اللجنة البارالمبية الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لجميع الأبطال الرياضيين، وحرصه على تكريم الفائزين منهم بمختلف البطولات، وقيامه بتوفير الاحتياجات المطلوبة فى إطار التنسيق المثمر مع اللجنة البارالمبية.. وقدمت الشكر للمستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو على جهده الكبير مع ابطال مصر فى الباراتايكوندو ونجاح المنتخب فى تحقيق 3 ميداليات ذهبية فى أول مشاركة للمنتخب تحت قيادته.

