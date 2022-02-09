بـ 2.5 مليون جنيه.. ضبط 25 طربة حشيش و24 ألف قرص مخدر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش والعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ، وبحوزته (25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - 24000 قرص مخدر – بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة (2,5 مليون جنيه ).

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.