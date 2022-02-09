السيسي يوجه بتأسيس البنية الأساسية للمشروعات القومية لتستوعب زيادة الأحمال الكهربائية مستقبلا.. نواب: توفر فرص عمل جديدة للشباب والربط الكهربائي خطوة قوية للانطلاق نحو تصدير الفائض

طاقة النواب: مشاريع الربط الكهربائي يؤكد مدى النجاح الذي حققته الدولة



زراعة الشيوخ: المشروعات القومية تلبي احتياجات السوق وتوفر وظائف

برلماني: توجيهات السيسي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى الجمهورية.

كما تم عرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي الثلاثي مع كلٍ من قبرص واليونان، فضلًا عن الربط الثلاثي مع العراق والأردن، وكذا الربط مع كلٍ من المملكة العربية السعودية وليبيا، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة على مدار العام وفقاً لاحتياجات كل جانب من الطاقة الكهربائية.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا، سواء اليونان أو مؤخرًا مع جمهورية قبرص، يؤكد مدى النجاح الذي حققته الدولة المصرية، تحت قيادة السيسي في موضوع الطاقة، بجانب القضاء نهائيًا على العجز في الكهرباء والانطلاق نحو تصدير الفائض.

أيد النائب ناصر عطيه عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأسيس البنية الأساسية للمشروعات القومية لتستوعب زيادة الأحمال الكهربائية مستقبلا.

وقال عطية فى تصريح لـ"صدي البلد"، إن مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا، سواء اليونان أو مؤخرًا مع جمهورية قبرص، يؤكد مدى النجاح الذي حققته الدولة المصرية، تحت قيادة السيسي في موضوع الطاقة، بجانب القضاء نهائيًا على العجز في الكهرباء والانطلاق نحو تصدير الفائض.

واشار عطيه، إلى توقيع مصر وقبرص، مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين، مؤكدا: إنه مشروع عملاق يؤكد وجود مصر على خريطة الطاقة العالمية وعبر المتوسط، وبالخصوص الطاقة الجديدة والمتجددة.

وافاد عضو طاقة النواب أن الربط مع قبرص، سيسهم في إنشاء شبكة ربط قوية، لتحسين أمن الإمداد بالطاقة، وتحفيز التعاون الإقليمى وجلب الرخاء، وذلك عبر إنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.

وشدد النائب ، على أن الخطوة التي تخطوها مصر في مجال إمداد أوروبا بالطاقة، واعتبارها بوابة أفريقيا في هذا المجال، لم تكن متخيلة من قبل، موضحا انها خطوة اقتصادية وحضارية عملاقة، تؤكد إحداث مصر قفزة في مجال الطاقة والانطلاق نحو التنمية والتطور بقوة، وتكشف للجميع مدى ما حققته مصر من إنجازات فعلية على أرض الواقع.

كما، أشاد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأسيس البنية الأساسية للمشروعات القومية لتستوعب زيادة الأحمال الكهربائية مستقبلا، قائلا جاءت في إطار اتجاه القيادة السياسية والدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأكد “عكاشة”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التوسع في المشروعات القومية بقطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية، من شأنه خلق مناطق حضارية واستثمارية تتسع لمخططات التنمية بالجمهورية الجديدة، لافتا الى أن هذه المشاريع الزراعية التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية مثل مستقبل مصر تمثل نقلة نوعية ضخمة لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية.



ووصف عضو مجلس الشيوخ، هذه المدينة بالصرح الصناعي العملاق، موضحا أنه من شأنه تعزيز الأمن القومي بالإضافة إلى قدرات مصر الإنتاجية والتنافسية، ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب.



جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما، أيد عبده أبو عايشة عضو لجنة الزراعة بالشيوخ، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأسيس البنية الأساسية للمشروعات القومية لتستوعب زيادة الأحمال الكهربائية مستقبلا.

وقال “أبو عايشة” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن إطلاق مصر للآلاف من المشاريع القومية العملاقة، وبالأخص في قطاع الزراعة، تستهدف تعزيز مكانة مصر في هذا المجال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي لتلبية متطلبات أكثر من 100 مليون مصري.



ولفت أبو عايشة، مشروع "مستقبل مصر" ضمن نطاق الشروع العملاق الدلتا الجديدة، والذي يستهدف استصلاح أكثر من 2 مليون فدان، قائلا إنه مشروع للمستقبل، يعد إضافة ضخمة للمشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء.



وتابع النائب عبده ابو عايشه: كما يعزز من استراتيجية الدولة المصرية، لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، ويعمل على توفير آلاف من فرص العمل في مجالات عدة مرتبطة بالمشروع.



وأضاف عضو زراعة الشيوخ، أن المشروع القومي للإنتاج الزراعي في مصر، يتضمن العديد من مكونات البنية الأساسية من طرق ومحاور وآبار مياه، وكذلك محطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء، فضلاً عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع، وبما تتضمنه من صوامع ومبرادات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز وغيرها.



وأكد النائب، أن المشروع عملاق ويفتح آفاق هائلة للعمل، كما أن إنجاز واستهداف استصلاح كل هذه المساحة من الأراضي الزراعية الجديدة، يفتح أبواب الخير على مصر، مشيرا إلى أن المشروع القومي للانتاج الزراعي في مصر، نقلة اقتصادية وزراعية ضخمة لم ينفذ مثلها في البلاد منذ عقود مضت.