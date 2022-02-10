المرور السعودي يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني على "أبشر".. تفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، إقامتها لـ مزاد اللوحات الإلكتروني الجديد يوم الخميس، وذلك على منصة أبشر الإلكترونية.

وأضاف المرور السعودى أيضاً أن الراغبين في شراء اللوحات المميزة يُمكنهم المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مؤكدة أن المزاد مستمر حتى يوم الأحد المقبل.

واوضحت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، انه بالنسبة لخطوات المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر فهي كالتالي:

- الدخول لمنصة “أبشر” .

- اختيار “المرور” .

- اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني” .

وكان في وقت سابق قد أعلن المرور السعودي، عن إطلاق خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها تمكّن مالكي المركبات من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات؛ حيث أوضح آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني.

وأفاد الحساب الرسمي للمرور عبر موقع "تويتر": تعلن الإدارة العامة للمرور عن إطلاق خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني وذلك عبر منصة أبشر والتي تمكّن مالكي المركبات من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات المميزة إلكترونيًا.

وأضاف المرور السعودي: تمكّن منصة أبشر المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور، حيث تمكنت المنصة من أن تقدّم خدماتها لأكثر من 24 مليون عميل موثّق.