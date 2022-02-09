الأرصاد: أمطار خفيفة تمتد للقاهرة غدا واستقرار الطقس الأسبوع المقبل

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، عن انخفاض درجات الحرارة ٥ درجات، مضيفة أنه سيكون هناك سقوط أمطار خفيفة غدا الخميس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ستنخفض على السواحل الغربية إلى شمال الصعيد والمزيد من الانخفاض يؤثر على كافة الأنحاء، كما تتكاثر السحب المتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تكون خفيفة إلى متوسطة تمتد مساءً إلى القاهرة وتكون خفيفة الشدة.

وأوضحت شاكر أن استقرار الطقس سيكون بدءاً من الأسبوع المقبل وناشدت المواطنين بضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، بسبب انخفاض درجات الحرارة.