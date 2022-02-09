الانتماء الوحيد للزمالك.. مصطفى بدوي:هدفي خدمة نادينا ولن نستغني عن أحد |شاهد

يمتلك الدكتور مصطفى بدوى المرشح لعضوية مجلس إدارة نادى الزمالك فوق السن ضمن قائمة "زمالك زامورا " فى الانتخابات المقرر إجراؤها الجمعة القادمة خبرات اكتسبها من العمل سنوات طوال كرئيس القطاعات الهندسية والمشروعات القومية ببنك التعمير والإسكان بجانب حصوله على ماجستير فى الإدارة من الجامعة الأمريكية وآخر فى التقييم والتمويل العقارى من نفس الجامعة.

كما يمتلك خريج كلية الهندسة جامعة عين شمس حالة خاصة من عشق الزمالك منذ الصغر وعلاقات رائعة بأعضاء النادي وجماهيره فى كل مكان الأمر الذي لا يجعله يتوانى لحظة فى خدمته ما شجعه على خوض غمار المنافسة فى المعركة الانتخابية المقرر لها بعد غد الجمعة بحثا عن مزيد من خدمة الزمالكاوية و"رد الجميل " للكيان وبحثا عن مزيد من البطولات والإرتقاء بالخدمات.

فى البداية، قال الدكتور مصطفى بدوى المرشح لعضوية مجلس الزمالك فوق السن لـ صدى البلد: تقدمت للانتخابات وطرح اسمى على أعضاء الجمعية العمومية بحثا عن خدمة الكيان ورغبة فى المساهمة مع زملائي فى القائمة حال حالفنا التوفيق في كسب ثقة الجمعية العمومية الارتقاء بجميع النواحي الرياضية والخدمية داخل القلعة البيضاء.

وكشف بدوى أنه يرفع شعار لا انتماءات لقوائم أو مجالس إدارات وإنما الإنتماء الوحيد للكيان الزمالك وخدمته بالعلم والتفانى والإخلاص.

مشيرا الى ضرورة عمل هيكلة إدارية فى النادى دون اللجوء لتصفية الحسابات أو الإقصاء وإنما سيعمل كل شخص وفق تخصصه ومؤهله وعطائه واجتهاده وليس بالحب أو الكراهية.

وشدد أنه يمتلك برنامجًا طموحًا مع قائمته يسعى لتحقيق ضخ موارد مالية للنادي وحل جميع مشاكله المستعصية بعيدا عن الخلافات، متمنيًا أن يقف الجميع وراء نادي الزمالك وفى حال فوز قائمة من القوائم المتنافسة يجب أن يساندها الذين لم يحالفهم التوفيق لأننا لسنا فى معركة أو خناقة على غنيمة ولكن الجميع يطرح نفسه على أعضاء الجمعية العمومية وهو الأقدر على اختيار من يمثلهم دون وصاية من حد.

وأشار الى أن نادى الزمالك يحتاج من يخدمه بقلبه وعقله، وشخصيًا أعشق هذا الكيان وأتمنى أن أحظى بثقة الجمعية العمومية ولا يوجد من جانبي عداء شخصى لأى مرشح وإنما هدفي دائما مصلحة الزمالك وهو ما جعلني أطرح نفسي في الانتخابات القادمة.

ووجه بدوي رسالة لأعضاء الجمعية العمومية قائلا : أنتظركم يوم 11 فبراير لكتابة صفحة جديدة فى تاريخ نادينا العظيم، نحترم أعضاء وجماهير النادى ورموزه ونعمل جميعا بشكلٍ مؤسسي ونخلق كوادر شابة ونعيد هيكلة الأجور بشكل عادل ونبني الفرع الجديد فى أكتوبر ونصب تذكارية لشهداء الزمالك ونعيد مقصورة زامورا بشكلها التاريخى الذي نعشقه.

وشدد الدكتور مصطفى بدوى على أن نادي الزمالك يمتلك 3000 عامل وهو رقم كبير جدًا، وسيتم إعادة توظيفهم ونقل البعض للعمل بالفرع الجديد للنادي بـ6 أكتوبر المقرر البدء فيه فور نجاح القائمة.

وأشار بدوي إلى أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى من الأجور وهيكلة مالية شاملة لجميع العاملين بما يحقق صالحهم وصالح النادي ويتوافق مع تطلعاتهم بما يضمن للعامل والموظف حقوقه ويضمن للنادي أفضل استفادة من العاملين.

وأكد المرشح لعضوية مجلس الزمالك أنه لن يتم الاستغناء عن موظفي وعمال النادي، أو مدربي قطاعات الناشئين مثلما ردد البعض خلال الأيام الأخيرة، وأنه شخصيا لا يميل الى تصفية الحسابات الشخصية وكل ما يربطه بنادي الزمالك وأعضائه عشق الكيان ورغبة قوية وجادة فى العمل على تطويره وليس الدخول فى حروب شخصية أضرت بالنادي أكثر مما أفادته على مدار عقود كثيرة متمنيا أن تختار الجمعية العمومية من يستطيع النهوض بالنادي بالأفكار العلمية والخبرات الطويلة فى مجال الإدارة.

وتابع بدوي لدينا لجنة لتنمية موارد النادي في خلال سنة، وبالتالي لابد من تسديد الغرامات وتسوية كافة المستحقات المطلوب سدادها.

وأشار بدوي إلى أن القائمة تعمل بشكل مؤسسي وأهداف واضحة والجميع ملتزم بتنفيذ البرنامج الانتخابي كاملاً، وأن نادي الزمالك سيدار بنظام مؤسسي وتحول رقمي شامل وتطوير مستمر لكل خدمات النادي.

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