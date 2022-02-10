هشام نصر: مرتضى منصور حاول استمالتي للترشح على قائمته

قال هشام نصر المرشح على منصب نائب الرئيس في قائمة الزمالك الجديد بالانتخابات المقرر لها الجمعة المقبل، إن مرتضى منصور عرض عليه الترشح على قائمته عضو قبل انضمامه لقائمة أحمد سليمان.



وتابع نصر في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ERC: "حينما رفضت منصب العضوية في قائمة مرتضى منصور وعرض عليا الترشح على منصب أمين الصندوق، وقاللي هتنزل معايا غصب عنك، ولو ترشحت على قائمة أخرى ونجحت سوف يقدم استقالته".



وواصل نصر في فقرة "الزمالك ينتخب" المخصصة لانتخابات القلعة البيضاء: "أنا لا أحب أساليب لي الذراع، ومرتضى منصور وقفني مرتين من قبل فكيف يأتي بعد كل ذلك ويعرض عليا الترشح ضمن قائمته".



وواصل أسطورة كرة اليد السابق في الزمالك: "حينما أبلغت مرتضى منصور أننى حسمت أمري بالترشح على قائمة أحمد سليمان انفعل للغاية وظهرت عليه علامات عدم الرضا".