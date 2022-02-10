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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين يكشف موعد توقف الدوري الممتاز بسبب مباراة منتخب مصر والسنغال

صدى البلد

كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المصري المسئول عن لجنة المسابقات برابطة الأندية، أنه سيتم إيقاف الدوري 9 مارس المقبل، استعدادا لمعسكر المنتخب قبل مباراتي السنغال الفاصلتين للتأهل إلى كأس العالم 2022 فى قطر.
 

وأوضح حسين في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس 1، أنه في حالة رفض الأندية خوض مباراة الكأس دون الدوليين، سيتم تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز الذي يتواجد عدد كبير من لاعبيه في المنتخب.

وشرح رئيس لجنة المسابقات ترتيب مباريات جدول الدوري الذي سيتوقف يوم 9 مارس المقبل، بسبب التوقف الدولي، ووقتها سيكون تم إقامة 12 أسبوعا من الدوري.

وأضاف: "أوضحنا لكيروش ضغط الجدول، وتفهم الموقف، وحصل على كافة المواعيد لتنسيق الجدول، لا حلول، ولا مباريات ودية، متى سيلعب؟"

وأكمل: "الأجندة الأفريقية هذا الموسم صعبة جدا بالتوازي مع كأس العرب وأمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم، الأندية التي ستلعب في أفريقيا سيكون الجدول صعب جدا"

واختتم: "الموسم المقبل سيكون صعبا، ولكنه سيكون أسهل من الموسم الحالي، كأس العرب مع كأس الأمم تسببا في ضغط كبير هذا الموسم، كأس العرب تسبب في إيقاف المسابقة المحلية 29 يوما، كان من الممكن لعب 7 جولات من الدوري خلال تلك الفترة".

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