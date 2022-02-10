زيزو: طارق حامد أفضل من حمدي فتحي.. والموبايلات ممنوعة في المنتخب

أكد أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الأول، أنه كان على يقين بالوصول إلى مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا قبل السفر إلى الكاميرون.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": “محمد الشناوي ومحمد أبو جبل حارسان جيدان وإذا سأختار واحدًا منهما سأختار أبو جبل”.

وواصل: "وبين محمود الونش ومحمد عبد المنعم اختار الأول رغم أن الثاني أدى بطولة جيدة، وبين حمدي فتحي وطارق حامد، اختار طارق حامد، وبين فرجاني ساسي وعمرو السولية، أرى أن الأخير أفضل".

واستكمل: "أشرف بن شرقي أفضل من رمضان صبحي، وكارلوس كيروش أفضل من حسام البدري ولكني أريد أن أوجه رسالة للبدري، هو أول مدرب اختارني للمنتخب وسبب من أسباب تواجدنا في إفريقيا والصعود للتصفيات النهائية لكأس العالم".

وتابع: "الهواتف المحمولة كانت ممنوعة عن كل لاعبي منتخب مصر، سواء في الوجبات أو المحاضرات الفنية أو التدريبات، عدا مصطفى محمد فقط، كان يأتي بهاتفه لنستمع منه إلى الأغاني".

كما نشر الاعلامى مهيب عبد الهادي ، صورة له مع احمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق “ الان اللعيب احمد سيد زيزو ”.

و أوضح الإعلامي مهيب عبد الهادي، مجريات الوضع للاعبي نادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب مهيب عبد الهادي: “كلاكيت تاني مرة مفيش لاعب هيجدد في الزمالك وهيحسم مصيره إلا بعد الانتخابات وفي 2 لاعيبة هيحترفوا برة".