شوبير: موسيماني عاوز يكمل بكل الطرق ولكنه يترك أمور الاتفاق لحرمه مديرة أعماله

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس العرض الأخير من الأهلي للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم، على فضائية أون تابم سبورتس: "الأهلي قدم العرض المناسب لموسيماني لتجديد عقده، والكرة الآن في ملعب موسيماني، وموسيماني يرغب في الاستمرار وفقا لتصريحاته العديدة".



وتابع شوبير: "الأهلي لن يغير من العرض الذي قدمه، موسمياني عاوز يكمل بكل الطرق ولكنه بيترك أمور الاتفاق لحرمه مديرة أعماله، وعرض الأهلي الجديد ليس 180 ألف دولار كما تردد وهو أقل بقليل".



وأكد شوبير: "عرض الأهلي الأخير بين 160 إلى 165 ألف دولار ولمدة عامين وهناك بند بشرط جزائي لمدة 3 أشهر، إلا أن مديرة أعمال موسيماني غادرت بدون التوصل إلى اتفاق".



كما أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دافع بشكل مبالغ فيه أمام فريق بالميراس البرازيلي، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : " الأهلي بالغ فى الدفاع أمام بالميراس، وجعل الفريق البرازيلي يسيطر على المباراة رغم أنه فريق غير مرعب، وبالميراس طوال الـ 90 دقيقة لم يسدد على المرمى سوي كرتي الهدفين فقط "

وأضاف: "لو كان الأهلي خاض مباراة بالميراس البرازيلي بشكل غير دفاعي كان فاز، وموسيماني كان خائفا ومرعوبا من بالميراس البرازيلي، بلا داع خاصة فى المبالغة الكبيرة الدفاعية ".

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي 0/2، ويلعب على المركز الثالث مع الهلال السعودي، في السبت المقبل.‏

