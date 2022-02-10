عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مداه 1450 كيلومتر.. البنتاجون يعلق على صاروخ إيران الجديد

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران

علق المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”،  جون كيربي، على كشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ باليستي جديد، قائلا، نحن ندرك التهديدات الإقليمية التي يشكلها برنامج الصواريخ الباليستية.

وردا على سؤال حول ما إذا لديه أي تقييم حول هذا الصاروخ وما إذا كان يشكل خطرا على الجنود الأمريكيين والحلفاء في المنطقة، قال كيربي: "لم أر إعلان إيران عن امتلاكها لبرنامج الصواريخ الباليستية الجديد. لذا، ليس لدي أي شيء محدد لأقوله حول ذلك. ومع ذلك، فقد تابعنا باستمرار عمل إيران على تحسين برنامج الصواريخ الباليستية. ونحن ندرك تماما التهديدات الإقليمية التي يشكلها هذا البرنامج".

وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران تشكل خطرا على العالم أجمع

الكرملين يعلن جاهزية الرد الروسي على أمريكا.. تفاصيل

وأضاف: "لهذا السبب نعمل بشكل جاد مع الحلفاء والشركاء في المنطقة لنكون قادرين على مواجهة تلك الأنواع من التهديدات، وللتأكد من أننا نساهم أيضا في تلبية احتياجاتهم في الدفاع عن النفس".

وعما إذا كان كشف إيران عن هذا الصاروخ الجديد الذي يبلغ مداه 1450 كيلو مترا، هو رسالة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، قال كيربي: "نرى أنشطتهم الضارة أكثر من الرسائل. أعني، إنها أنشطة خبيثة في حد ذاتها. إنهم يزعزعون الاستقرار في المنطقة. إنهم يدعمون الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة".

ورأى أن إيران "تطور برامج الصواريخ الباليستية المصممة لأغراض هجومية لإلحاق الأذى والأضرار التي قد تكون قاتلة للدول الأخرى والشعوب وحلفائنا وشركائنا. نحن ننظر إلى هذا الأمر على أنه قضية تهديد للأمن القومي في المنطقة لشعبنا ومنشآتنا ومنشآت حلفائنا وشركائنا".

البنتاجون الولايات المتحدة ايران الحرس الثوري الإيراني اخبار ايران طهران الدفاع الأمريكية جون كيربي

موضوعات متعلقة

الكرملين يعلن جاهزية الرد الروسي على أمريكا.. تفاصيل

ليبيا.. مجلس النواب يصوت على حل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

الإمارات.. 1588 إصابة جديدة بكورونا

صعود النفط مع تراجع المخزون الأمريكي واستمرار المخاوف بشأن المحادثات مع إيران

وزيرة الخارجية البريطانية: سلوك روسيا "العدواني" يضر بسمعتها الدولية

السعودية.. عودة الحركة إلى مطار "أبها" بعد صد هجوم حوثي

التفاصيل الكاملة لاتصال بايدن العاجل بالملك سلمان

حوار أبكم مع أصم.. لافروف يعرب عن خيبة أمله بعد لقائه مع نظيرته البريطانية

ترشيحاتنا

حلف الناتو يعلن عن تحرك عسكري في البحر الأسود

شعبة المحمول: ندرس مقترحات المستوردين للمساهمة في نجاح المنظومة الجمركية الجديدة

وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران تشكل خطرا على العالم أجمع

الكرملين يعلن جاهزية الرد الروسي على أمريكا.. تفاصيل

رحلة حول العالم.. "التعليم" تصدر قرارات عاجلة بشأن الفصل الدراسي الثاني

رسميا.. كوت ديفوار تعلن استضافة أمم أفريقيا للمحليين بدلا من الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس.. من هنا

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

قراران جمهوريان.. زيادة في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

"الحكومة": إيقاف دعم التموين والخبز والأسمدة للمعتدين على الأراضي الزراعية

قد يحدث مستقبلا.. محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

اعترافات قاتلة طفلها في الجيزة: رضعته وبعدها خنقته علشان أنتقم من أبوه| خاص

شيرين عبد الوهاب تنفي رجوعها.. ووالد حسام حبيب ساخرا: محدش قالي|القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيكولاتة .. كيف تحولت من مشروب مر لأشهر حلوى فى العالم؟| نوستالجيا

لعبة وقلبت بجد.. الكُتاب يستخدمون الأغلفة الموازية للترويج لمؤلفاتهم في المعرض

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

فيديو

بعد ظهوره بشواطئ الغردقة.. كل ما تريد معرفته عن القاتل الكاذب وكيف تتعامل معه؟ "فيديو"

فيديو .. حكاية الطفل ياقوت الذي تبرع بالنخاع الشوكى لإنقاذ شقيقته

هاجمه أسد.. أشرف الحلو يكشف سبب وفاة كبير مدربي الأسود 

الفريق سعد الدين الشاذلي.. 11 عاما على رحيل بطل تخطيط حرب أكتوبر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ