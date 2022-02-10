تسبب وفاة فورية.. أسترالي يعثر على 32 بيضة لأكثر الثعابين سمية| صور

عثر رجل على 32 بيضة لثاني أكثر أنواع الثعابين سمية في العالم، وهي الثعابين البنية الشرقية والتي يمكن أن تسبب لدغتها السامة الوفاة الفورية للموجودين.

وتكمن خطورة الثعابين البنية في أن لدغتها تهاجم الدورة الدموية للأشخاص مما يتسبب في نزيف ينتج عنه هبوط في القلب والأوعية الدموية والسكتة القلبية.

صائد الثعابين، شون كيد

وذكرت صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، أن صائد الثعابين شون كيد يعد الآن بمثابة أب لـ 32 بيضة سامة لثاني أكثر الثعابين البرية سامة في أستراليا والتي يمكن أن يصل طولها إلى حوالي سبعة أقدام.

بيض الثعابين البنية

وعثر صائد الثعابين على البيض الذي وضعته أفعى بنية سامة طوال فترة الليل في حديقة منزله ساوث ويلز في أستراليا.

بيض الثعابين البنية

وقرر شون كيد أن يحتفظ بـ 32 بيضة حتى موعد فقسها في أي وقت من شهر مارس ثم سيأخذهم وقتها إلى البرية تجنباً لأي أذي للبشر.