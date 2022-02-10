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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

وكيل التعليم بالغربية يشهد حفل تكريم أوائل الطلاب للتعليم المجتمعي عام 2022

صدى البلد

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم الخميس حفل تكريم أوائل الطلاب للتعليم المجتمعي من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي، للعام الدراسي 2021 / 2022م .

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بحضور السيد الدسوقي، مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، محمد الفيومي، مسؤول لجنة الأزمات بالمديرية.

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كما سلم وكيل الوزارة طلاب المراكز الثلاثة الأولى الفائزة في المسابقة شهادات التقدير والدروع والهدايا، حيث فازت إدارة زفتى التعليمية بالمركز الأول في المسابقة، ثم إدارة شرق المحلة التعليمية في المركز الثاني، وجاءت كل من إدارات شرق طنطا وبسيون وكفر الزيات، في المركز الثالث. 
يأتي هذا التكريم من قبل المديرية حرصاً على دعم وتعزيز هذه النوعية من التعليم التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لتقليل عدد المتسربين واستيعابهم بمدارس التعليم المجتمعي.

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وعلى هامش الحفل، قام وكيل الوزارة بتكريم نادية رشوان، مدير إدارة التعليم المجتمعي بغرب طنطا لبلوغها السن القانونية، متمنياً لها دوام الصحة والعافية.

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