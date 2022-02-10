العراق.. الكاظمي يبحث مع المستشار الألماني عدد من الملفات المشتركة

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، عدداً من الملفات المشتركة مع الجانب الألماني، خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي "بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وهنأ الكاظمي المستشار الألماني على تسنمّه مهام منصبه، متمنياً أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار".

وبيّن الكاظمي وفق البيان، "أهمية الدور الألماني في المشاركة بالحرب على الإرهاب التي يضطلع فيها العراق بدور المتصدّي الأول، وتم التأكيد على أهمية التعاون الأمني والاستخباري وفي مجال مكافحة الإرهاب".



وشهدت المباحثات الهاتفية التأكيد على أهمية الاستثمار واستعداد الشركات الألمانية المشاركة في تشييد مشاريع البنى التحتية، حيث أكد السيد رئيس مجلس الوزراء ترحيب السوق العراقية بالشركات والاستثمارات الألمانية، وتم التطرق إلى أوضاع المهاجرين العراقيين، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، حسب البيان.



وأشاد المستشار الألماني من جانبه وفق البيان، بـ"الدور المتنامي للعراق إقليمياً في تقريب وجهات النظر والتهدئة، ورحب بجهود العراق في مجالات الإصلاح الاقتصادي، والخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على مسار الإصلاح؛ مما يعزز فرص التعاون بين البلدين".