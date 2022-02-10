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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن موعد التشغيل التجريبي لمستشفى الأورام.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، أعمال إنشاء مستشفى الأورام الجامعي ، وذلك للوقوف على الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع في إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية في الجامعة.

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وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مستشفى الأورام الجامعي الأورام يعد إنجازاً كبيراً للقطاع الطبي في المحافظة ومن المقرر أن يتم التشغيل التجريبي في شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب و الدكتور حاتم الجوهري مدير المستشفى الجامعي والدكتور علي باشا ممثل مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة ومهندسي الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن العمل في مستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام، يسير على قدم وساق، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى أولى القطاع الصحي أهمية كبرى باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة سرعة الانتهاء من كل الأعمال المتعلقة بالمستشفى وصولاً لدخوله الخدمة في أقرب وقت لإنجاز هذا المشروع العملاق.

 

وأوضح رئيس الجامعة أن إجمالي مساحه المبنى ٨٠٠٠ م٢ "ويتكون المبنى من دور أرضي بمسطح ٢٢٠٠ م٢ وثلاث أدوار متكررة مساحة الدور ١٧٠٠ م٢ بالإضافة إلى كافتيريا بسطح المبني بمساحه ٧٠٠ م٢.


ويتكون المشروع من عدد ٢ غرفة غرف الإشعاع الخطي وعدد ١ غرفه محاكاة لتحديد مركز الأورام بالجسم وعدد ٣ غرفة للأشعة " أشعه مقطعية - أشعة رنين - أشعة سينيه" وعدد ٣٨ سرير للعلاج الكيماوي  وإجمالي عدد الآسرة ٧٦ سرير  وعدد ٣ عيادة  وعدد ١ قاعة سيمينار سعة ١٣٥ فرد  وخدمات عامة "غرف غازات - غرف مولدات كهربائية - صيدلية _دورات مياه - صالة تذاكر" .

وأشار د. دسوقي إلى إن التكلفة الإجمالية لمركز الأورام تبلغ 200 مليون جنيه و50 مليوناً من الموارد الذاتية ويتم تنفيذ الأعمال على 3 مراحل وتم التعاقد على الأجهزة الخاصة بالمركز  مشيرًا إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعاً قومياً لمحافظة كفر الشيخ.

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