عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

طبيب نفسي يجيب

معاناة محمد صلاح بعد خسارة كأس الأمم الإفريقية..ماذا يفعل للخروج من الإحباط؟

محمد صلاح مع يورجن
محمد صلاح مع يورجن كلوب

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح، نجم الريدز مازال يعاني من إحباط شديد لخسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب الوطني.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة أنفيلد ووتش البريطانية: "صلاح محبط للغاية، لقد كان شيئا هائلاً ما حدث معه".

وأضاف المدرب الألماني: "خسارة النهائي أمر صعب دائما حقا، خاصة الطريقة التي خسر بها محمد صلاح".

وتابع كلوب قائًلا: "إنه سعيد بالعودة لكنه يشعر بخيبة أمل كبيرة أيضا، تحدثنا سويا وسنرى ما سيحدث في الأيام القادمة، هو قادر على التعامل مع الأمر".

وأتم يورجن كلوب تصريحاته التي تأتي قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي: "النهائي ما زال في ذهنه".

وكان المنتخب المصري  خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال بركلات الترجيح السبت الماضي، وهو النهائي الإفريقي الثاني الذي يخسره صلاح مع الفراعنة.

كلوب يتحدث عن خيبة أمل محمد صلاح ويُثني على منتخب مصر

محمد أبو جبل عن عدم تسديد صلاح للركلة الرابعة أمام السنغال: الترتيب ليس له علاقه باللاعبين..فيديو

التخلص من حالة الإحباط

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن اللاعب الكبير العالمي محمد صلاح عند شعوره بالإحباط عليه مراجعة نفسه ويتساءل هل الخسارة جاءت بفعل فاعل ام لمجهود المنافس؟ وهل الحكم كان له دور وظلمنا؟ 

وتابع فرويز في تصريحات لـ "صدى البلد"، هل كنا الأفضل وتم حرماننا من الفوز؟  ثم ابدأ الخطوات الإيجابية لتلافي أسباب الهزيمة السابقة وهي عدم الحديث في المباريات السابقة، وعليه النظر إلى الأمام دائما وعدم تذكر الماضي الذي يسبب ألما.

وأضاف أن الخسارة جاءت بضربات الترجيح فقط، وخصمك كان أفضل خلال المباراة، والذي يجب فعله في هذه الظروف هو العمل على المباراة القادمة ضد نفس الخصم، لازم دعم نفسي للاعبين يتركز في: 

1ـ تدريب جيد

2ـ أكل صحي 

3ـ نوم مريح

4ـ النظر الى المناظر الطبيعية

واختتم: "صورة كأس العالم في غرفة كل لاعب بالتأكيد، وهنا اللاعب الذي يفتقد الطموح لا يلعب في المباراة".

تجنب الإحباط والشعور باليأس

لا تخلو حياة الإنسان من المشكلات ومواقف الفشل أو عدم الوصول للنجاح المرغوب فيه، بالإضافة إلى تعرضه لظروف أقل ما يمكن أن توصف بأنها سيئة أو محبطة.

مشاعر الإحباط للفرد تأتي من عدم النجاح والفشل المتكرر في مواقف متعددة أو متتالية، وعدم القدرة على فعل ما يريد، كأن يبحث عن عمل ولا يجد ما يناسبه لعدة محاولات متتالية، أو يحبط نتيجة عدم التوصل لحلول للمشكلات التي يواجهها هو أو مجتمعه، وليس الفرد فقط من يقع بالإحباط واليأس.

ولكن الفشل وعدم تحقق الأهداف يفترض به أن يعلم الإنسان مواقف جديدة للنجاح والتقدم نحو الأمام وتجاوز الواقع، فلا يرتكب الأخطاء نفسها، ولا يدع الزمان يكرر نفسه، بل يبحث عن حلول جديدة تعينه في واقع حياته، وفي تحسين ظروف مجتمعه، فالناجح يرى من كل عقبة فرصة للتعلم والتقدم والنجاح، والمهزوم يرى من كل فرصة نجاح عقبة وإحباطا. 

وللتخلص من اليأس والإحباط عليك القيام بالآتي: 

1-حدد النواقص أو الأشياء التي تنتقدها في شخصيتك.

2-تعرف على من تود إرضاءه ولماذا تقوم بذلك.

3ـ اكتشف واقعك.

4-الثقة بالنفس مفتاح النجاح.

5-لا تحكم على الآخرين.

6-اشغل ذهنك.

7-اسخر من ذاتك.

مش عيب.. النني: طلبت من محمد صلاح عدم تسديد ركلات الترجيح بأمم أفريقيا

أحمد فتوح: محمد صلاح قالنا محدش يتكلم مع بكاري جساما وركزوا| فيديو

8-الحياة لا تتوقف.

9-ارسم مستقبلك.

10-غير نفسك.

11-تقبل نفسك.

12ـ الشعور بالهدوء، وعدم الانسياق خلف العصبية والتهور.

13-عليك أن تحكى وتخرج كل شيء يشعرك بالضيق إلى صديق قريب لك، لأن تراكم الهموم يسهل من شعورك بالإحباط.

14ـ حتى تتخلص من أشياء متراكمة داخلك عليك البكاء فهو يغسل كل آلامك الداخلية.

15ـ  عليك التنزه كل فترة في أماكن تتسم بالمناظر الطبيعية مثل الزراعات الخضراء، والنيل أو البحر، لأن هذه المناظر تساعد على شعورك بالراحة النفسية.

16ـ التعود على استيعاب المشاكل، وعدم الانسياق وراء الإحباط.

17ـ التفكير بهدوء وعدم الشعور بالعصبية يريحك نفسيا.

18ـ عليك معرفة أشخاص إيجابيين في حياتك.

19ـ عليك ممارسة الرياضة فهي مفيدة جدا لنفسيتك. 

محمد صلاح يورجن كلوب كأس الأمم الافريقية المنتخب الوطني الإحباط المنتخب المصري

موضوعات متعلقة

صدام جديد مع ماني.. 3 تحديات تنتظر محمد صلاح بعد خسارة نهائي أمم إفريقيا

عودة محمد صلاح.. ليفربول يسعى للثأر من ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

تفاصيل زيادة أجور الموظفين والمخصصات المالية للتعيينات الجديدة أول يوليو

خبراء: 32% من حالات الجلطات والسكتات الدماغية سببها علاجات التخسيس الوهمية ..فيديو

روسيا تحذر أمريكا وحلفاءها من "مأساة" محتملة

عضو زراعة النواب يقدم حلولا لإنهاء أزمة التعدي على الأراضى الزراعية

اذهب للمستشفى فورا.." الصحة" توجه نداء عاجلا لأصحاب العزل المنزلي.. فيديو

مخاطر الطلاق .. موضوع خطبة الجمعة غدًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس.. من هنا

قراران جمهوريان.. زيادة في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

طبيب يزف بشرى: أوميكرون بداية نهاية فيروس كورونا في العالم ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

الشيكولاتة .. كيف تحولت من مشروب مر لأشهر حلوى فى العالم؟| نوستالجيا

لعبة وقلبت بجد.. الكُتاب يستخدمون الأغلفة الموازية للترويج لمؤلفاتهم في المعرض

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

فيديو

تريند أغلفة موازية يثير رواد التواصل الاجتماعي للمشاركة.. ما القصة؟ "فيديو"

«منوّر يا سير».. مداخلة مجدي يعقوب «المزيف» تثير موجة سخرية وغضب «فيديو»

رحلة حول العالم.. "التعليم" تصدر قرارات عاجلة بشأن الفصل الدراسي الثاني

بعد ظهوره بشواطئ الغردقة.. كل ما تريد معرفته عن القاتل الكاذب وكيف تتعامل معه؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ