كلوب يتحدث عن خيبة أمل محمد صلاح ويُثني على منتخب مصر

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن لاعبه محمد صلاح ومنتخب مصر بعد الهزيمة أمام السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي غدًا، الخميس، في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الواضح أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، كان شيئا هائلا.. إن خسارة المباراة النهائية أمر صعب حقًا - يمكنني غناء تلك الأغنية أي قول ذلك باستمرار".

وأضاف: "لكن الخسارة بتلك الطريقة التي خسروا بها، الأمر صعب بشكل خاص وهذا ما شعر به أيضًا.. لذا نعم ، إنه سعيد بالعودة لكنه يشعر بخيبة أمل كبيرة أيضًا".

وتابع: "تحدثنا بوضوح عن البطولة وكل شيء وسنرى، سوف يتعامل مع ذلك بالطبع وآمل أن يكون اليوم أفضل بالفعل، ولكن بالأمس يمكن للجميع أن يرى أنه لا يزال في ذهنه النهائي".

وأردف: "هل يُوجد تصميم أكبر مما كان لدى مو بالفعل؟ التجربة دائمًا مثل لعب بطولة، وعدم معرفة إلى أين ستذهب ثم التأهل بأصعب طريقة ممكنة للنهائي ثم ضد المرشح الأول للفوز بالبطولة، خوض مباراة مثلما لعب منتخب مصر، كان نهائيًا رائعًا للغاية عندما تفكر في ما استثمره بالفعل من قبل كلا الفريقين، ومدى صعوبة القتال، خاصة مصر، كم قاتلوا بشدة للسيطرة عليههم في المباراة، تلك المواهب الرائعة من السنغال”.

وأكمل: “لذا، نعم ، كل هذا يساعد على المدى الطويل، ولكن لا أعتقد أن هناك مساحة كبيرة لمزيد من التصميم في ذهن مو، إنه مصمم للغاية واستخدام هذا النوع من الأشياء هو عمل لنا جميعًا”.

واختتم قائلًا: "عندما تخسر نهائيًا، ومن الواضح أننا أفضل مثال على ذلك، فهذا صعب حقًا، حقًا، حقًا ولكن إذا كنت تستخدمها في المباراة الكبيرة التالية أو البطولة الكبيرة التالية، فيمكن أن تكون مفيدة على الأقل حتى مع كونها لا تزال صعبة، لذلك سوف يستفيد من تلك الهزيمة، وسنستفيد منه، ولكن في أي نوع بالضبط، لا أعرف".