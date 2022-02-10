أسعار ومواصفات ام جي 5 موديل 2022 في مصر .. صور

تنتمي السيارة ام جي 5 موديل 2022 إلى فئة السيدان، والتي تقدم داخل السوق المصري للسيارت عبر 3 فئات وهم، STANDARD و COMFORT، والفئة الثالثة كاملة التجهيزات LUXURY، حيث تضم السيارة باقة من التقنيات الفنية والكماليات باختلاف الفئات المطروحة، إلى جانب انظمة الرفاهية والتحكم.

ام جي 5 موديل 2022

محرك السيارة ام جي 5 موديل 2022

تستمد السيارة ام جي 5 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يمكنه انتاج قوة قدرها 120 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء بينما يبلغ استهلاكها من الوقود بـ 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

ام جي 5 موديل 2022

وسائل الحماية بالسيارة ام جي 5 موديل 2022

تحتوي السيارة على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وبرنامج ESP الخاص بالتوازن الالكتروني، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة الاصطفاف، بالاضافة إلى مثبت سرعة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، إلى جانب خاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، وفرامل يد كهربائية.

ام جي 5 موديل 2022

التصميم الخارجي للسيارة ام جي 5 موديل 2022

تضم السيارة ام جي 5 موديل 2022 شبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية، مع مصابيح حادة المظهر تعمل بتقنية LED وهالوجين باختلاف الفئات، بينما ترتكز على جنوط رياضية، وابعاد هيكلية تبلغ 4601 مم للطول، وبعرض يبلغ 1818 مم، و 1489 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 512 لتر، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز.

ام جي 5 موديل 2022

تجهيزات السيارة ام جي 5 موديل 2022

تحتوي السيارة ام جي 5 موديل 2022 على شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 8 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، ومكيف هواء، مع زر تفعيل وايقاف المحرك، ومقاعد من الجلد.

ام جي 5 موديل 2022

أسعار ام جي 5 موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك STANDARD ام جي 5 موديل 2022 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 241,990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك COMFORT ام جي 5 موديل 2022 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 261,990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك LUXURY ام جي 5 موديل 2022 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 281,990 جنيه.