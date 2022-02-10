عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات ام جي 5 موديل 2022 في مصر .. صور

أسعار ومواصفات ام
أسعار ومواصفات ام جي 5 موديل 2022 في مصر

تنتمي السيارة ام جي 5 موديل 2022 إلى فئة السيدان، والتي تقدم داخل السوق المصري للسيارت عبر 3 فئات وهم، STANDARD و COMFORT، والفئة الثالثة كاملة التجهيزات LUXURY، حيث تضم السيارة باقة من التقنيات الفنية والكماليات باختلاف الفئات المطروحة، إلى جانب انظمة الرفاهية والتحكم.

txt

أسعار ومواصفات ام جي RX5 موديل 2022 .. صور

txt

الأوفر برايس يتراجع عن موديلات إم جي 6 موديل 2022

 

ام جي 5 موديل 2022 

محرك السيارة ام جي 5 موديل 2022

 

تستمد السيارة ام جي 5 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يمكنه انتاج قوة قدرها 120 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء بينما يبلغ استهلاكها من الوقود بـ 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

ام جي 5 موديل 2022 

وسائل الحماية بالسيارة ام جي 5 موديل 2022

 

تحتوي السيارة على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وبرنامج ESP الخاص بالتوازن الالكتروني، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة الاصطفاف، بالاضافة إلى مثبت سرعة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، إلى جانب خاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، وفرامل يد كهربائية.

ام جي 5 موديل 2022 

التصميم الخارجي للسيارة ام جي 5 موديل 2022 

 

تضم السيارة ام جي 5 موديل 2022 شبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية، مع مصابيح حادة المظهر تعمل بتقنية LED وهالوجين باختلاف الفئات، بينما ترتكز على جنوط رياضية، وابعاد هيكلية تبلغ 4601 مم للطول، وبعرض يبلغ 1818 مم، و 1489 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 512 لتر، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز.

ام جي 5 موديل 2022 

تجهيزات السيارة ام جي 5 موديل 2022 

 

تحتوي السيارة ام جي 5 موديل 2022 على شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 8 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، ومكيف هواء، مع زر تفعيل وايقاف المحرك، ومقاعد من الجلد.

ام جي 5 موديل 2022 

أسعار ام جي 5 موديل 2022 في مصر

 

الفئة الأولى أوتوماتيك STANDARD ام جي 5 موديل 2022 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 241,990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك COMFORT ام جي 5 موديل 2022 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 261,990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك LUXURY ام جي 5 موديل 2022 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 281,990 جنيه.

ام جي ام جي 5 موديل 2022 ام جي 5 موديل 2022 السيارة ام جي 5 موديل 2022

ترشيحاتنا

شات وفون| عايدة رياض تعيش قصة حب ترويها على الهواء ..فيديو

مستشار الرئيس للصحة: الموجة كورونا الرابعة مازالت مستمرة والخامسة لم تبدأ بعد

الحكومة تدرس مشروع قانون يعتبر التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف".. ونواب: لابد من يد قوية تمنع التلاعب.. ومعاقبة المخالف يساعد الدولة لتوفير الحد الآمن للغذاء

قبل المناورات العسكرية.. البنتاجون يكشف تفاصيل اتصال أمريكي بيلاروسي

الأمم المتحدة: مازلنا نعترف بالدبيبة رئيسا للحكومة في ليبيا

حافز أخضر بـ22 ألف جنيه وتخفيض 10%.. معلومات هامة عن إحلال السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

الوزراء:صيغة نهائية لمشروع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال أسابيع|فيديو

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس.. من هنا

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

تفاصيل زيادة أجور الموظفين والمخصصات المالية للتعيينات الجديدة أول يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

الشيكولاتة .. كيف تحولت من مشروب مر لأشهر حلوى فى العالم؟| نوستالجيا

لعبة وقلبت بجد.. الكُتاب يستخدمون الأغلفة الموازية للترويج لمؤلفاتهم في المعرض

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

فيديو

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

تريند أغلفة موازية يثير رواد التواصل الاجتماعي للمشاركة.. ما القصة؟ "فيديو"

«منوّر يا سير».. مداخلة مجدي يعقوب «المزيف» تثير موجة سخرية وغضب «فيديو»

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ