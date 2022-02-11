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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بانوراما يكسوها المتعة والجمال.. سياح العالم ينعشون المركز الثقافي الأفريقي بأسوان

المركز الثقافى الأفريقي
المركز الثقافى الأفريقي بأسوان

عروس المشاتى ، عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، محافظة أسوان ، والتي تمتلك من المقومات الطبيعية والجمالية الكثير والكثير ، لتكون دائماً في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزائريها .

واليوم نلقي الضوء عبر منصة  " صدى البلد " على أبرز المواقع السياحية التي يحرص الزائرين من المصريين والجنسيات المختلفة بزيارتها فور وصولهم إلى أسوان وهو " المركز الثقافى الأفريقى " متحف النيل الوثائقى سابقاً " والذى يمتلك العديد من المقومات التى تؤهله ليكون نموذجاً مثالياً فى إستقبال الوفود من الزائرين والسائحين والعديد من الشخصيات العامة والوزراء عند قدومهم لعروس الجنوب .

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وفى هذا الإطار قالت المهندسة إيرين فايز مدير عام المركز الثقافى الأفريقي بأسوان بأن المركز يشهد خلال هذه الأيام انتعاشة جيدة وزيادة في نسب الإقبال عليه من حيث إقبال الزائرين ، ولاسيما مع أجواء أجازة نصف العام الدراسى، فضلاً عن توافد الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العالم، وهو الذي يتكامل مع رحلات قطار الشباب ضمن مشروع اعرف بلدك.

 

وأوضحت إيرين فايز بأن المركز الثقافى شهد خلال الفترة الأخيرة إضفاء العديد من اللمسات الجمالية، ليصبح بحق بانوراما يكسوها المتعة والجمال، وبالتالى يكون بمثابة إضافة حضارية وثقافية وفنية لوزارة الموارد المائية والري بصفة خاصة ولمصرنا العظيمة بصفة عامة.

وأشارت بأن وزارة الموارد المائية والرى قامت بتنفيذ العديد من الأعمال الهادفة لتحويل المركز لمنطقة جذب من خلال إفتتاح المسرح الروماني المكشوف كأحد مكونات المركز الثقافى الإفريقي بأسوان بمساحة إجمالية قدرها 15 ألف متر مربع منها 3500 متر مربع مسطح جسم المسرح والمدرجات ، واستخدم في بناؤه خامات البيئة الاسوانية من الحجر الرملي في انسجام مع مبني المتحف ، كما أن المسرح يتسع لـ 2500 فرد باعتباره أعلى مكان يستوعب هذه السعة بالمنطقة، ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالي للخزان ونهر النيل.

وأضافت بأن بعض سفارات الدول الإفريقية مثل دول السودان ، وجنوب السودان ، وكينيا ، وأوغندا ، والمغرب ، والكاميرون ، وليسوتو ، وموزمبيق ، وأثيوبيا قد قامت  بإهداء المركز ببعض المقتنيات التى تمثل تراثها ، ويحرص كثيرون من مختلف محافظات الجمهورية والدول الإفريقية والعربية على زيارة المتحف بشكل مستمر سواء فى فصل الصيف أو الشتاء ويتوافدون للاستمتاع بهذه التحفة الجمالية.    

وكان قد بدأ العمل بالمركز الثقافى الأفريقي خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أنه لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، ولذا كان هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق لإستكمال العمل فى إنشاؤه وتخصيص الميزانية الخاصة به لنهوه على الوجه الأكمل. 

وبلغت تكلفة الإنشاء 82 مليون جنيه، ويقع على مساحة 146 ألف متر مربع منها ألف متر مربع تخصيص من محافظة أسوان، والباقى من أملاك وزارة الرى تم تخصيص 129 ألف متر مربع للعرض المتحفى، ويضم قاعات عرض ومؤتمرات ومكتبة وقاعة كبار زوار ومكاتب إدارية، إضافة إلى موقع عام يشمل منطقة مجرى العيون ومسطحات خضراء، ويتكون المتحف من 3 طوابق، ويضم مئات الصور والمعروضات التى تحكى تاريخ النيل والمشروعات المصرية التى أقيمت عليه.

المركز الثقافى الأفريقي بأسوان 
المركز الثقافى الأفريقي بأسوان 
المركز الثقافى الأفريقي بأسوان 
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