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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفرق بين نزلة البرد والإنفلونزا..الصحة توضح

البرد والأنفلونزا
البرد والأنفلونزا

 نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من الفوارق بين نزلات البرد العادية ، والإنفلونزا ، ولاسيما أن الأمر يختلط علي كثير من المواطنين . 

مع التقلبات الجوية .. نصائح لحماية الطفل من نزلات البرد والإنفلونزا

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وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشوراً لها عبر الصفحة الرسمية للوزارة ، إن  نزلة البرد فيروس تنفسي أعراضه بسيطة 

 وأكدت وزارة الصحة والسكان إ إنه فيما يخص الإنفلونزا ، فإنها  عبارة عن فيروس يسبب إرتفاع شديد في درجات الحرارة وتكسير في الجسم ورشح ، وإلتهاب في الحلق 

لا تعني درجات الحرارة المنخفضة أن عليك البقاء في المنزل طوال الوقت، ومع ذلك ، يجب اتباع مجموعة من الاحتياطات قبل الخروج ، خاصة للأطفال وخاصة مع التقلبات الجوية  مما قد يمثل العديد من المخاطر الصحية خاصة للأطفال إليك  بعض النصائح  للحفاظ على صحة طفلك وفقا لموقع saisiva

1. ابقِهِ دافئا

 من المهم أن يظل دافئًا و يعد اختيار الملابس التي ستبقى الطفل دافئا  أمرًا مهمًا للغاية لأن جسم الطفل يفقد الحرارة  بشكل أسرع من البالغين لذلك ، تأكد من أن الطفل يأخذ فترات راحة  كل 30 إلى 40 دقيقة.

2- احمي طفلك من الفيروسات

تعد الأسطورة الشائعة أن الطقس البارد يسبب نزلات البرد ، لكنه لا يسبب نزلات البرد و تنجم الأنفلونزا بشكل رئيسي عن الفيروسات خاصة في المدرسة  عندما يكون الأطفال على اتصال وثيق بغيرهم من الأطفال ، وتنتشر الفيروسات عادةً من خلال قطرات الجهاز التنفسي والذراعين 

للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا ، اطلب من الأطفال اتباع ما يلي:

-استخدام الماء والصابون:  غالبًا ما يؤدي غسل اليدين إلى تقليل انتشار الجراثيم. اغسل يديك بانتظام بعد السعال والعطس ومشاركة الألعاب وقبل الوجبات وما إلى ذلك
- أخبر الطفل أن يغطي فمه: العطس أو السعال على الكوع المنثنية يساعد أيضًا على منع انتشار الجراثيم.
 

3. حافظي على رطوبة طفلك:

 

لاتنسي تقديم  السوائل لطفلك  حتى لا يكون عرضة لخطر الجفاف بل شجعي الأطفال على تناول  الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد اللعب.

 يتعرض الأطفال أيضًا لخطر الجفاف في درجات الحرارة الباردة أكثر من البالغين. أعط الطفل الكثير من السوائل الدافئة مثل الماء الدافئ وحليب الكركم الدافئ والقهوة والشاي وما إلى ذلك.

5. استخدمي واقي الشمس:

يجب عليك وضع واقٍ من الشمس أثناء اللعب في الداخل واستخدم القليل من مرطب الشفاه مع واقٍ من الشمس على شفتيك 

6.الأطعمة الغنية بفيتامين سي 

 امنح طفلك الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والطماطم والبطيخ والبابايا والخضروات ذات الأوراق الخضراء والأطعمة الغنية بالمياه مثل البصل والبروكلي والقرنبيط والنعناع والزنجبيل 

7.  ممارسة الرياضة بانتظام:

من الطرق العملية والمثبتة لتقوية جهاز المناعة لدى الطفل وحمايته من نزلات البرد والأمراض الأخرى ممارسة الرياضة بانتظام.

 أخبرهم أن يمارسوا الرياضة بانتظام ، مما يساعدهم على الشعور بنشاط أكبر في أيام الشتاء الباردة.

البرد الأنفلونزا المواطنين فيروس الطفل

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