حالة الطقس الان في القاهرة وجميع المحافظات.. صور

حالة الطقس الان في القاهرة وجميع المحافظات.. حالة من التقلبات الجوية على مدار الساعة تشهدها القاهرة والمحافظات وسط موجات من البرد الشديد و عواصف وأتربة وأمطار على بعض المحافظات.

وتشهد حالة الطقس الان في القاهرة وجميع المحافظات، خلال الطقس اليوم، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، ليعود الطقس شديد البرودة تصاحبه موجة أمطار بمختلف المحافظات.



وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس الان في القاهرة وجميع المحافظات

حالة الطقس الان في القاهرة

أما عن حالة الطقس اليوم، خلال ساعات الليل، فيكون شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن الظواهر المؤثرة في الطقس اليوم، يكون هناك فرص لسقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها أيضا أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن حركة الملاحة البحرية، فيشهد الطقس اليوم أيضا اضطرابا في حركة الملاحة فوق البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60/س، وارتفاع الموج يصل إلى 4 أمتار.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن موعد انتهاء فصل الشتاء، قائلة: "فصل الشتاء مستمر حتى يوم 20 من شهر مارس".

حالة الطقس الان في القاهرة وجميع المحافظات



وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار"، المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه من اليوم حتى يوم 20 من شهر مارس، أمر وارد أن نتعرض لحالة من التقلبات الجوية، أو حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

حالة الطقس الان في القاهرة وجميع المحافظات

وعقبت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائلة: "ما نشهده خلال الفترة القادمة حتى انتهاء فصل الشتاء هو عبارة عن يومين أو 3 مستقرين في الأحوال الجوية، ثم يومين أو 3 في حالة التقلبات الجوية وعدم استقرار في الأحوال الجوية، ثم بعد ذلك يعود الطقس إلى الاستقرار مرة أُخرى، وهكذا".

ونوهت إيمان شاكر إلى أن أقوى حالة عدم استقرار شهدتها مصر في عام 2020، كانت في يوم 12 من شهر مارس، وهذا يعني احتمالية التعرض لمثل هذه الموجات من عدم الاستقرار خلال الفترة القادمة، وحتى انتهاء فصل الشتاء.

ونصحت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين قائلة: "مش عايزين نتسرع في تخفيف الملابس، ويجب أن نستمر في ارتداء الملابس الشتوية، ومتابعة النشرات الجوية أولاً بأول".



أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:



القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 10

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 19 للعظمى والصغرى 14

شمال الصعيد 17 للعظمى والصغرى 6

جنوب الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8

حالة الطقس الان في القاهرة وجميع المحافظات

حالة الطقس غدا الجمعة 11 فبراير

فيما تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من الطقس غدا الجمعة، استقرارا في حالة الطقس على معظم أنحاء البلاد، يصاحبها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 لـ 4 درجات مئوية.

ويشهد الطقس غدا الجمعة، نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحب ذلك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء أيضا.

أما حالة الطقس من السبت حتى الاثنين، تواصل استقرارها أيضا على البلاد، حيث يظل نشاط الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة 11 فبراير

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، وحتى يوم الاثنين القادم من منتصف الأسبوع، تكون كالتالي:



القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 18 لـ 20 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 18 لـ 19 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 21 لـ 23 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 19 لـ 21 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 21 لـ 26 درجة

حالة الطقس الان في جميع المحافظات

وعن حالة الطقس الان في جميع المحافظاتتوقفت حركة الصيد بميناء البرلس والبحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد، والتي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وهطول الأمطار بصورة متقطعة.



وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة من ميناء البرلس بتوقف حركة الصيد ابتداءً من اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

حالة الطقس الان في جميع المحافظات



ومن جانبه، ناشد المحافظ جمال نور الدين، الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم، وضماناً لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح، موجها تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وشدد على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن هبوب رياح شمالية رطبة وباردة تؤثر على كافة الأنحاء الشمالية وتنشط علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج؛ كما تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إضافة إلى تكاثر للسحب المتوسطة علي السواحل الشمالية والدلتا حتي القاهرة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة