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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تؤثر نزلات البرد عند الحامل على الجنين؟

نزلات البرد
نزلات البرد

الحمل هو وقت يحدث فيه الكثير من التغييرات  في جسد المرأة، ترتفع مستويات الهرمونات فجأة حيث يبدأ الجسم في الاستعداد لاستضافة حياة جديدة،  نتيجة لذلك تكون النساء الحوامل عرضة للإصابة بعدوى الفيروسات  مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

معظم نزلات البرد تحد من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى تدخلات مكثفة،  تعاني بعض النساء من انسداد الأنف بسبب التغيرات الهرمونية ، بينما تعاني أخريات من سعال جاف بسبب حرقة المعدة، يجب تمييزها عن نزلات البرد والحساسية الموسمية، وذلك وفقا لما نشره موقع medicinenet.

 

اتصل بطبيبك في حالة

-لديك تاريخ من الإصابة بالربو أو السل.

-لديك ضيق في التنفس.

-لديك تاريخ من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

-كنت على اتصال بشخص مصاب بعدوى COVID-19.

 

هل سيؤذي الجنين  إذا أصبت الحامل بنزلة برد؟

 

لا ينبغي أن تكون الإصابة بنزلة برد عادية ضارة بالطفل أو الأم.، من المرجح جدًا أن تصاب النساء الحوامل بنزلة برد في وقت ما أثناء الحمل لأنه من الطبيعي أن يصابن بالزكام مرتين أو ثلاث مرات سنويًا، إن أسلوب الحياة الصحي أمر لابد منه للحفاظ على قوة جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد، النظافة هي جانب مهم آخر للوقاية من البرد، بالإضافة إلى ذلك تأكد من عدم تعريض نفسك للمناخ القاسي لأن ذلك يضغط على الجسم ويضعف دفاعات الجسم.

اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون ، وهي الطريقة الأكثر شيوعًا لانتقال الميكروبات داخل جسم الإنسان.

تجنب قضاء الكثير من الوقت بالقرب من شخص يعاني من الزكام.

النوم الجيد والقليل من التمارين يقطعان شوطًا طويلاً في الحفاظ على قوة جهاز المناعة.

تناول طعامًا صحيًا وتجنب الإفراط في تناول الطعام في الخارج.

حافظ على نظافة محيطك ، وخاصة الأسطح التي يجب أن تلمسها كثيرًا مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح والهواتف وما إلى ذلك.

تناولي فيتامينات ما قبل الولادة حسب التوجيهات.

البرد نزلات البرد الحمل النساء الحوامل الأنفلونزا

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