بـ3 مكونات.. علاج خشونة وجفاف اليدين

وسط وباء كوفيد -19 ، أصبح غسل اليدين المتكرر هو القاعدة.

في حين أنه من الضروري غسل اليدين لإبعاد الفيروس ، فإن الإفراط في الغسيل يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى جفاف اليدين. إذا كنت تعاني من نفس المشكلة

فإن غسل اليدين المتكرر مع التعرض المتكرر للماء والصابون والمنظفات يعطل الطبقة ويؤدي مع مرور الوقت إلى جفاف الجلد أو الالتهاب أو الحساسية الشديدة

نصائح للوقاية من خشونة اليدين

*الترطيب مرتين في اليوم.

* استخدام الواقي من الشمس: عند استخدامه على وجهي مرتين في اليوم.

* التقشير: مرة في الشهر مع مقشر جيد .

* ارتدِ قفازات عند التنظيف وإبعادها عن أي مواد كيميائية في مواد مثل المنظفات المنزلية" .



وصفات بسيطة للبشرة ناعمة



2 ملعقة صغيرة - ملح

3 ملاعق صغيرة - زيت زيتون أو زيت جوز الهند

½ - عصير ليمون

طريقة

، أضيفي الملح والزيت واخلطيهم. ثم اعصر نصف ليمونة واخلطيها.

ضعي الخليط على راحة يدك من الأمام والخلف.

افركي الجير المعصور في كل مكان.

افرك المزيج جيدًا لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

دعها ترتاح لمدة خمس دقائق.

يغسل بالماء العادي.

فوائد

يساعد الليمون على إزالة الجلد الميت وتقشير البشرة. كما أنه يساعد على تنعيم الحواف الخشنة.