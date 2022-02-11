حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 11 - 2 - 2022

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 11-2- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، إن البلاد شهدت في الأيام الماضية انخفاضا في درجات الحرارة، ولكن اليوم هناك تحسن فى الأحوال الجوية، معلقة: "درجات الحرارة فى المتوسط اليوم، موضحة أنها لا تحب الشتاء، وتحب الصيف".

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة :



القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18

مطروح الصغرى 11 والعظمى 16



شبين الكوم والصغرى 11 والعظمى 18



طنطا الصغرى 10 والعظمى 18



دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18



الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 18



بلطيم الصغرى 10 العظمى 17



السلوم الصغرى 10 والعظمى 15



سيوة الصغرى 06 والعظمى 17



بورسعيد الصغرى 09 العظمى 17



دمياط الصغرى 11 والعظمى 17



الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 18



السويس الصغرى 10 والعظمى 18



العريش الصغرى 10 والعظمى 17



رفح الصغرى 10 والعظمى 17



شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21

