انتخابات الزمالك.. إجراءات أمنية مشددة على جميع بوابات النادي

‏يشهد محيط نادي الزمالك، إجراءات أمنية مشددة وتنتشر قوات الأمن على جميع بوابات النادي لتأمين الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء.

وفي نفس الوقت تتواجد سيارة مطافي خارج النادي كما يتواجد سيارات إسعاف داخل مقر القلعة البيضاء .

وبدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة فتح باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً.

وقام مجلس الإدارة، بتجهيز الخيمة الانتخابية بطول ملعب استاد عبداللطيف أبورجيلة، وتم تقسيمه إلى 10 مقار رئيسية، يضم كل مقر 20 لجنة فرعية، وقرر مجلس الإدارة فتح جميع الأبواب أمام الأعضاء على أن يتم تخصيص بوابات خاصة للدخول والخروج للخيمة الانتخابية باستاد عبداللطيف أبورجيلة، بالإضافة لتوفير كراسى متحركة لكبار السن‏.