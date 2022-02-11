زيارتها الأولى.. وزيرة الخارجية الألمانية تصل مصر اليوم

تصل إلى مصر اليوم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في أول زيارة لها إلى مصر ضمن إطار جولة شرق أوسطية تشمل الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، حيث من المقرر أن تلتقي وزير الخارجية سامح شكري لبحث العلاثات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأصدرت بيربوك، الأربعاء، بياناً بشأن زيارتها الأولى إلى الشرق الأوسط، حيث ستتوجه أولا إلى إسرائيل، قبل زيارة الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر.

وأشادت وزير الخارجية الألمانية في بيانها بالعلاقات الثنائية مع مصر، التي وصفتها بالشريك المهم، مشيرة إلى الاحتفال بـ70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبرلين.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا في بيانها:"مصر شريك مهم، ليس فقط بالنسبة للصراع في الشرق الأوسط، ولكن كذلك للعديد من التحديات مثل الصراع في ليبيا".

وأضافت:"هذا العام، سنحتفل بـ70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، ومصر لطالما كان لديها اهتمام شغوف باللغة والثقافة الألمانية. أرغب في البناء على ذلك للمستقبل ودعم مصر في مساعيها لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في العملية السياسية والاجتماعية".

وتابعت أنه "هناك أماكن قليلة في العالم تتلاقى فيها التهديدات التي تشكلها أزمة المناخ للناس والطبيعة والاقتصاد، فضلا عن فرص التحول المستدام كما هو الحال في الشرق الأوسط".

وواصلت:"وفي جميع مراحل رحلتي، أعتزم البحث عن فرص لزيادة التعاون في مجال المناخ وسياسة الطاقة، سواء في تطوير الطاقات المتجددة أو حماية احتياطيات المياه أو حماية الموارد الطبيعية. ومصر، بصفتها المضيفة للمؤتمر القادم المعني بتغير المناخ، لها دور هام بشكل خاص - سأقترح على نظيري هناك أن نتولى معا رئاسة حوار بيترسبرغ للمناخ، الذي سنستضيفه في يوليو".