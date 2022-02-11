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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. مهرجان جمعية الفيلم يختتم فعالياته بالأوبرا

مهرجان جمعية الفيلم
مهرجان جمعية الفيلم

يقام غدا السبت حفل ختام الدورتين الـ 47 والـ48 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، بدار الأوبرا.

قدم مهرجان جمعية الفيلم السنوي، دورة إستثنائية تحمل جوائز أفلام السينما المصرية، التي عرضت بدور العرض المصرية عامي 2020 و2021 .

و أعلن مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع ، عن جوائز تلك الدوارت قبل إقامة الحفل الختامي يوم 12 فبراير بمركز الابداع الفني، وكانت الجوائز لفيلم "حظر تجول" والذي تمكن من إقتناص نصيب الأسد في الجوائز بين الأفلام المصرية الخمسة التي عرضت عام 2020 من بين 24 فيلم مصري عرضت مابين دور العرض والمنصات.

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حصل فيلم "حظر تجول" على جائزة أفضل افيش للمصمم يوسف عادل، والديكور للمهندس عاصم علي، والموسيقي التصويرية لتامر كروان، والمونتاج لهبة عثمان والتصوير لعمر أبو دومة، وأحسن سيناريو لامير رمسيس، كما حصل أيضا علي جائزة أحسن إخراج.


وحصل كامل الباشا، على جائزة ممثل الدور الثاني، وممثلة دور ثاني لأمينة خليل، بينما حصلت إلهام شاهين علي جائزة احسن ممثلة، وحصل المنتج صفي الدين محمود علي جائزة أفضل فيلم لعام 2020.


وكان لفيلم "يوم وليلة" نصيب في عدد من الجوائز منها جائزة المكياج لإيهاب محروس واحمد شوقي، والمكساج للمهندس احمد جابر، والملابس لميساء عارف، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لحنان مطاوع عند دورها في الفيلم.


كما حصل المنتج الفني محمد الشوبري علي شهادة تقدير، أما جائزة أفضل ممثل فحصل عليها الفنان آسر ياسين عن فيلمه صاحب المقام، بينما حصل مدير التصوير احمد يعقوب عن فيلم توأم روحي علي شهادة تقدير من لجنة التحكيم، كما حصل ايضا المخرج عماد البهات علي شهادة تقدير عن فيلم "صندوق الدنيا".

حنان مطاوع دار الأوبرا الموسيقى حظر تجول فيلم حظر تجول السينما المصرية

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