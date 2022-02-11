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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادى الجديد تعلن نتائج مسابقات ألعاب القوى بمهرجان جامعات الجنوب..صور

جانب من المسابقات
جانب من المسابقات

أعلنت جامعة الوادي الجديد نتائج مسابقات العاب القوى فى مهرجان العاب جامعات الجنوب والتى تستضيفه جامعة الوادى الجديد فى الفترة من 10/2/202وحتى 14/2/2022على ملاعب استاد الوادى الجديد بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة النسخة الثالثة 2022.

وجاءت نتائج مسابقات ألعاب القوى كالتالي : 

أولا مسابقات العاب القوى بنين ١٠٠ متر 

المركز الاول فوز اللاعب حسين  عبد الباسط جامعة الازهر باسيوط 

المركز الثاني فوز اللاعب عبد الرحمن نصر الدين جامعة النهضة 

المركز الثالث فوز اللاعب محمد فتحى حسن جامعة بنى سويف 

100متر  طالبات

المركز الاول فوز اللاعبة ايمان طارق مصطفى جامعة اسوان 

المركز الثاني فوز اللاعبة  هايدى صلاح جودة جامعةالوادى الجديد

المركز الثالث فوز اللاعبة  رحمة احمد محمد جامعة سوهاج 

ثانيا الوثب الطويل 

طلبه 

المركز الاول فوز اللاعب احمد فتحى محمود جامعة الوادى الجديد

المركز الثانى 

فوز اللاعب  عبد الرحمن سعد كامل جامعة التعليم العالى 

المركز الثالث 

 محمد منير عبد الجواد جامعة سوهاج 

الوثب الطويل طالبات

 المركز الاول فوز اللاعبة مى اشرف عبد الحميد  جامعة بنى سويف   

المركز الثاني فوز اللاعبة  يارا سيد احمد جامعةالوادى الجديد

المركز الثالث فوز اللاعبة  مروج محمد ابو الحسن  جامعة جنوب الوادى .

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دفع جلة طلبة 

المركز الاول فوز اللاعب محمد خالد محمد  جامعة بنى سويف 

المركز الثانى 

فوز اللاعب لحمد ثابت عثمان جامعة جنوب الوادى 

المركز الثالث 

 محمد صابر عنتر جامعة الازهر باسيوط 

دفع الجلة طالبات 

المركز الاول فوز اللاعبة هاجر احمد ابو الوفا جامعة  جنوب الوادى 

المركز الثاني فوز اللاعبة  اميرة عادل السبع   جامعةالوادى الجديد

المركز الثالث فوز اللاعبة  اسراء اسماعيل ابراهيم   جامعة بنى سويف

 

مسابقات العاب القوي (1)
مسابقات العاب القوي (1)
مسابقات العاب القوي (2)
مسابقات العاب القوي (2)
مسابقات العاب القوي (3)
مسابقات العاب القوي (3)
مسابقات العاب القوي (4)
مسابقات العاب القوي (4)
مسابقات العاب القوي (5)
مسابقات العاب القوي (5)
مسابقات العاب القوي (6)
مسابقات العاب القوي (6)
الوادى الجديد الشباب والرياضة جامعة اسوان وزارة الشباب والرياضة التعليم العالي جامعات ووزارة الشباب والرياضة الشباب والرياض الوادي لجديد النسخة الثالثة الجماعي

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