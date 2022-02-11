جامعة الوادى الجديد تعلن نتائج مسابقات ألعاب القوى بمهرجان جامعات الجنوب..صور

أعلنت جامعة الوادي الجديد نتائج مسابقات العاب القوى فى مهرجان العاب جامعات الجنوب والتى تستضيفه جامعة الوادى الجديد فى الفترة من 10/2/202وحتى 14/2/2022على ملاعب استاد الوادى الجديد بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة النسخة الثالثة 2022.
وجاءت نتائج مسابقات ألعاب القوى كالتالي :
أولا مسابقات العاب القوى بنين ١٠٠ متر
المركز الاول فوز اللاعب حسين عبد الباسط جامعة الازهر باسيوط
المركز الثاني فوز اللاعب عبد الرحمن نصر الدين جامعة النهضة
المركز الثالث فوز اللاعب محمد فتحى حسن جامعة بنى سويف
100متر طالبات
المركز الاول فوز اللاعبة ايمان طارق مصطفى جامعة اسوان
المركز الثاني فوز اللاعبة هايدى صلاح جودة جامعةالوادى الجديد
المركز الثالث فوز اللاعبة رحمة احمد محمد جامعة سوهاج
ثانيا الوثب الطويل
طلبه
المركز الاول فوز اللاعب احمد فتحى محمود جامعة الوادى الجديد
المركز الثانى
فوز اللاعب عبد الرحمن سعد كامل جامعة التعليم العالى
المركز الثالث
محمد منير عبد الجواد جامعة سوهاج
الوثب الطويل طالبات
المركز الاول فوز اللاعبة مى اشرف عبد الحميد جامعة بنى سويف
المركز الثاني فوز اللاعبة يارا سيد احمد جامعةالوادى الجديد
المركز الثالث فوز اللاعبة مروج محمد ابو الحسن جامعة جنوب الوادى .
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دفع جلة طلبة
المركز الاول فوز اللاعب محمد خالد محمد جامعة بنى سويف
المركز الثانى
فوز اللاعب لحمد ثابت عثمان جامعة جنوب الوادى
المركز الثالث
محمد صابر عنتر جامعة الازهر باسيوط
دفع الجلة طالبات
المركز الاول فوز اللاعبة هاجر احمد ابو الوفا جامعة جنوب الوادى
المركز الثاني فوز اللاعبة اميرة عادل السبع جامعةالوادى الجديد
المركز الثالث فوز اللاعبة اسراء اسماعيل ابراهيم جامعة بنى سويف