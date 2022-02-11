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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل قيم الشيوخ: الوضع السياسي قبل 25 يناير لم يراعي مصلحة الأجيال

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال محمد عزمي وكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه بعد مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، فإن المرض لا يمكن الاختلاف في تشخيصه والاختلاف يكون على طريقة العلاج.


جاء ذلك خلال لقاءه بصالون تنسيقية شباب الأحزاب تديره النائبة نشوى الشريف نائبة التنسيقية، بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، منوها بأن الوضع السياسي قبل 25 يناير، كان يشوبه العديد من الأزمات، حيث إن الممارسة السياسية كانت مقتصرة على أحزاب معينة، ولم يراعي مصلحة الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك هو ضعف برلمان 2010.

وتحدث محمد عزمي عن خسائر حركة الخريف العربي وما تبعها من خراب، قائلا، إن الخسائر كانت كبيرة  سواء مالية  أو إنسانية، والشعب المصري كان في حالة من الحنق بسبب المؤشرات الاقتصادية الضعيفة والممارسات السياسية غير العادلة.

وأكمل نائب التنسيقية: “أيدنا ما حدث من مشاهد في 25 يناير، و26 و 27 ،  ولكن رفضنا ما تم في 28 يناير وما شهدته الدولة بعد ذلك”.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الجمعة ، مائدة مستديرة بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير تعرض عبر الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في قراءة لمطالب الثورة وما تحقق منها وما هو مأمول أن يتحقق كذلك الكشف بشكل واضح وصريح عن كافة الإصلاحات و الإنجازات المادية والغير مادية علي كافة المستويات الإجتماعية والسياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 2014 حتي الأن، بالإضافة إلى الفترة الماضية منذ قيام الثورة في يناير ٢٠١١ مرورا بفترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وتقييم النظام السابق والنظام الحالي خاصة وإننا تفصلنا ساعات عن ذكرى تخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير ٢٠١١.

 

وتم التعرف من خلال اللقاء الجامع لشخصيات تعبر عن المعالم الهامة و القوية لثورة 25-يناير علي كافة الأراء المؤيدة بشدة لما حدث في ٢٥ يناير والمؤيدة بتحفظ والمعارضة نظرا لما أعقبها من أزمات وخلل في الشارع وتدهور في عدد من القطاعات المهمة أبرزها السياحة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي.

 

‎وشارك  في اللقاء كل من خالد داود نائب رئيس تحرير الاهرام ويكلي والرئيس السابق لحزب الدستور، النائب محمد عزمي وكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، وعمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وطارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

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