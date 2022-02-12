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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير جديد من أندرويد: احذف هذه الرسالة النصية فورا إذا وصلتك

احذف هذه الرسالة
احذف هذه الرسالة النصية فورا إذا وصلتك

وضع مستخدمو أندرويد في حالة تأهب قصوى؛ بعد أن اكتشف الباحثون رسالة نصية احتيالية خطيرة، مصممة لتزويد أجهزتهم ببرامج ضارة خبيثة.

وذكرت صحيفة "express" البريطانية، أن مالكي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، بحاجة إلى مراقبة الرسائل النصية التي يتلقونها عن كثب.

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احذف هذه الرسالة النصية فورا إذا وصلتك

وتبدأ الحملة الاحتيالية الجديدة التي تستهدف مستخدمي أندرويد ، بإرسال رسالة نصية يتظاهر فيها المحتالون بأنهم شركة التوصيل DHL، مع عنوان URL خاص بموقع يطلب منهم تنزيل تطبيق DHL مزيف لنظام أندرويد.

وبمجرد تثبيت التطبيق المزيف، يكون قادرا على سرقة معلومات تسجيل الدخول المصرفية الخاصة بالضحية، بعد تقديم نماذج تسجيل دخول مزيفة لمستخدمي أندرويد؛ من أجل سرقة بيانات الاعتماد المهمة.

وبعد حصول الهاكرز على معلومات تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، يفرغ حسابات الضحايا من مستخدمي أندرويد المستهدفين من الأموال، وتخبر رسائل DHL النصية المزيفة، المستخدمين بأنهم قد فاتهم تسليم طرد مهم.

وتأتي الحملة الاحتيالية الجديدة، كجزء من حملة البرامج الضارة FluBot، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة العام الماضي، لحملهم على تنزيل برامج ضارة، ولكن أحدث خطر على مستخدمي أندرويد يقوم بتثبيت نوعا آخر من البرامج الضارة Medusa، والمعروف أيضا باسم TangleBot.

ويعمل تهديد البرامج الضارة Medusa من خلال شبكة التوزيع نفسها مثل FluBot، مع كل من البرامج الضارة القادرة على سرقة تفاصيل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

واكتشف الباحثون في ThreatFabric أيضا رسائل نصية مصممة لخداع مستخدمي أمازون و Adobe لتنزيل تطبيق مزيف وخطير محمل ببرنامج TangleBot الضار.

وحث الباحثون مستخدمو أندرويد أنه من أجل الحفاظ على سلامة أجهزتهم، على الحذر من الرسائل التي يتلقوها فجأة والتي تدعي أنها من شركة ذات اسم كبير، وعدم تنزيل تطبيقات من مصادر غير معروفة.

أندرويد الهواتف الذكية رسالة نصية برامج ضارة برنامج TangleBot الضار

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