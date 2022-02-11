كل ما تريد معرفته عن جاك JS3 موديل 2022 في مصر.. صور

تقدم شركة جاك الصينية عدة اصدارات داخل السوق المصري، مثل فئة السيدان عبر نسختها j7، والنسخة الرياضية من عائلة الـSUV JS4، وقرينتها من فئة الكروس اوفر الرياضية JS3 موديل 2022، حيث تقدم السيارة داخل السوق المحلي عبر فئتين وهم SMART، و TOP LINE كاملة التجهيزات.

جاك JS3 موديل 2022

مواصفات السيارة جاك JS3 موديل 2022

تأتي السيارة جاك JS3 موديل 2022 بمصابيح أمامية نحيفة المظهر، مع حزمة من الشبكات الامامية والتي تعزز من أداء السيارة مع الحركة الديناميكية لتوزيع الهواء، بينما تضم اقطاب ثنائية تقع على جانبي السقف، والذي دعم بفتحة كهربائية، بينما تبلغ قياسات السيارة الهيكلية بنسبة طول بلغت 4345 مم، وبعرض يبلغ 1765 مم، و 1640 مم للارتفاع.

جاك JS3 موديل 2022

وترتكز السيارة جاك JS3 موديل 2022 على جنوط رياضية، مع سوبيلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، كما تحتوي من الخارج على حساسات ركن وكاميرا لسهولة الاصطفاف، بينما تتمتع داخليًا بشاشة ملونة تعرض الوسائط المتعددة والخرائط حيث يبلغ قياسها 10.25 بوصة، مع امكانية دعم التطبيقات الحديثة.

جاك JS3 موديل 2022

وتضم السيارة جاك JS3 موديل 2022 مقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، ومكيف هواء، وبلوتوث، ومدخل USB، ومثبت سرعة، و 4 زجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب.

جاك JS3 موديل 2022

بالاضافة لمنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وبرنامج متابعة ضغط الهواء بالاطارات.

جاك JS3 موديل 2022

محرك السيارة جاك JS3 موديل 2022

وتعمل السيارة جاك JS3 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس CVT اوتوماتيكية الأداء، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة قدرها 6.5 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

جاك JS3 موديل 2022

أسعار السيارة جاك JS3 موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى SMART جاك JS3 موديل 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 259,900 جنيه.

الفئة الثانية TOP LINE جاك JS3 موديل 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 281,900 جنيه.