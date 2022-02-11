عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كل ما تريد معرفته عن جاك JS3 موديل 2022 في مصر.. صور

كل ماتريد معرفته
كل ماتريد معرفته عن جاك JS3 موديل 2022 في مصر

تقدم شركة جاك الصينية عدة اصدارات داخل السوق المصري، مثل فئة السيدان عبر نسختها j7، والنسخة الرياضية من عائلة الـSUV JS4، وقرينتها من فئة الكروس اوفر الرياضية JS3 موديل 2022، حيث تقدم السيارة داخل السوق المحلي عبر فئتين وهم SMART، و TOP LINE كاملة التجهيزات.

txt

لمحبي السيدان .. سعر ومواصفات جاك J7 موديل 2022 |صور

txt

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار جاك JS4 موديل 2022 في مصر| صور

 

جاك JS3 موديل 2022 

مواصفات السيارة جاك JS3 موديل 2022 

 

تأتي السيارة جاك JS3 موديل 2022 بمصابيح أمامية نحيفة المظهر، مع حزمة من الشبكات الامامية والتي تعزز من أداء السيارة مع الحركة الديناميكية لتوزيع الهواء، بينما تضم اقطاب ثنائية تقع على جانبي السقف، والذي دعم بفتحة كهربائية، بينما تبلغ قياسات السيارة الهيكلية بنسبة طول بلغت 4345 مم، وبعرض يبلغ 1765 مم، و 1640 مم للارتفاع.

جاك JS3 موديل 2022 

وترتكز السيارة جاك JS3 موديل 2022 على جنوط رياضية، مع سوبيلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، كما تحتوي من الخارج على حساسات ركن وكاميرا لسهولة الاصطفاف، بينما تتمتع داخليًا بشاشة ملونة تعرض الوسائط المتعددة والخرائط حيث يبلغ قياسها 10.25 بوصة، مع امكانية دعم التطبيقات الحديثة.

جاك JS3 موديل 2022 

وتضم السيارة جاك JS3 موديل 2022 مقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، ومكيف هواء، وبلوتوث، ومدخل USB، ومثبت سرعة، و 4 زجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب.

جاك JS3 موديل 2022 

بالاضافة لمنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وبرنامج متابعة ضغط الهواء بالاطارات.

جاك JS3 موديل 2022 

محرك السيارة جاك JS3 موديل 2022 

 

وتعمل السيارة جاك JS3 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس CVT اوتوماتيكية الأداء، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة قدرها 6.5 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

جاك JS3 موديل 2022 

أسعار السيارة جاك JS3 موديل 2022 بالسوق المصري 

 

الفئة الأولى SMART جاك JS3 موديل 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 259,900 جنيه.

الفئة الثانية TOP LINE جاك JS3 موديل 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 281,900 جنيه.

جاك JS3 موديل 2022 جاك JS3 موديل 2022 السيارة جاك JS3 موديل 2022 شركة جاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطر يقترب .. محمد الباز : الكلام عن غرق الإسكندرية مش هزار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد: بداية تحسن الأحوال الجوية | فيديو

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

الاستخبارات الأمريكية: بوتين يعتزم غزو أوكرانيا خلال أيام

مفيش مطر وأجواء صقيع .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

أذاني والبيوت أسرار.. ماذا قالت زوجة أبو جبل بعد تصريح "المشاكل"

المعاناة فوق احتمالي.. نهاية مأساوية لـ طبيب نساء وتوليد في الجيزة

فنانة وحيدة تعزي شمس البارودي في وفاة شقيقها .. صور

ترشيحاتنا

خبير: منصة مصر الرقمية ساعدت في توفير الخدمات للمواطنين..فيديو

الحرب تقترب ..إس 400 منظومة روسيا المرعبة |تؤرق عيون الغرب وتثير مخاوفه

تويتر : محمد صلاح وشيكابالا الأكثر تداولا على المنصة خلال 2021

وزيرا الأوقاف المصري والسعودي: نعمل معا لنشر الوسطية ومحاربة الإرهاب والغلو

الأهلي يرفع لـلفيفا 4 نقاط غير عادلة في مونديال الأندية

الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد زيارة إلى مدينة بريست الفرنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة وحيدة تعزي شمس البارودي في وفاة شقيقها .. صور

أذاني والبيوت أسرار.. ماذا قالت زوجة أبو جبل بعد تصريح "المشاكل"

أسرة شمس البارودي تتلقى العزاء في وفاة شقيق الفنانة المعتزلة

لا تنخدعوا.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب وارتفاع بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

فيديو

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

بسبب أبو جبل والبنات.. مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ