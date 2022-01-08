بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار جاك JS4 موديل 2022 في مصر| صور

شهدت أسعار السيارة جاك JS4 موديل 2022 حالة من الارتفاع بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، وقدت تلك الزيادة بنسبة بلغت 2900 جنيه، عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر.

مواصفات السيارة جاك JS4 موديل 2022

تستمد السيارة جاك JS4 موديل 2022 اوامر التسارع من خلال علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT يعتمد على تقنية الدفع الامامي للعجلات، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 147 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر.

وتضم السيارة جاك JS4 موديل 2022 حساسات ركن خلفية، وكاميرا لدعم قائد المركبة، ومقود حركة متعدد الوظائف، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.25 بوصة، مع نظام صوتي وترفيهي يصل لـ 6 مكبرات صوتية.

وترتكز جاك JS4 موديل 2022 على جنوط رياضية 17 بوصة، مع ابعاد هيكلية قدر بـ 4410 مم للطول، وبعرض يبلغ 1800 مم، و 1660 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية قادرة على استيعاب 520 لتر، بالإضافة إلى واجهة أمامية تحمل مصابيح حادة المظهر، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي والخلفي ايضا، إلى جانب فتحة سقف كهربائية.

وحصلت السيارة جاك JS4 موديل 2022 على زر تفعيل وإيقاف المحرك، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام الثبات الإلكتروني، مع فرامل ABS و EBD، بالإضافة لمنظومة الوسائد الهوائية سواء كانت الامامية او الجانبية، مع نوافذ كهربائية، وقفل مركزي للسيارة.

أسعار السيارة جاك JS4 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى جاك JS4 موديل 2022 بقيمة قدرها 299.900 ألف جنيه بدلاً من 297 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاك JS4 موديل 2022 بقيمة قدرها 329.900 ألف جنيه بدلاً من 327 ألف جنيه.