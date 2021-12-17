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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات جاك J7 موديل 2022 في مصر .. صور

سعر ومواصفات جاك J7
سعر ومواصفات جاك J7 موديل 2022 في مصر

تنتمي جاك J7 موديل 2022 إلى فئة السيدان، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، حيث تضم عدة تجهيزات داخلية تتعلق بعناصر دعم قائد المركبة، بالاضافة إلى الهيكل الخارجي الانيق الذي يتسم بالطابع الرياضي.

مواصفات السيارة جاك J7 موديل 2022

 

حصلت السيارة جاك J7 موديل 2022 على واجهة امامية تضم شبكة متعددة الفتحات الهوائية بطريقة طولية من اقطاب فضية لامعة، مع مصابيح حادة المظهر تعمل بتقنية LED، بينما ترتكز على جتوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4772 مم، وبعرض يقدر بـ 1820 مم، مع 1492 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع لـ 540 لتر.

وتنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق علبة تروس اوتوماتيكية، حيث تستمد اوامر الانطلاق من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر.

ودعمت السيارة جاك J7 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات الداخلية ومنها، زر تفعيل وايقاف المحرك، مع نوافذ كهربائية وقفل مركزي، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بالاضافة إلى مرايات كهربائية، ومثبت سرعة، وخاصية متابعة ضغط الاطارات.

بالاضافة إلى مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية، مع كاميرا خلفية وحساسات ركن، وفرامل يد كهربائية، إلى جانب خاصية المساعدة على خوض المنحدرات والمرتفعات.

أسعار السيارة جاك J7 موديل 2022 داخل السوق المصري 

 

الفئة الأولى DELUXE موديل 2022 بقيمة قدرها 304.900 جنيه.

الفئة الثانية ULTIMATE موديل 2022 بقيمة قدرها 335.900 جنيه.

جاك موديل 2022 جاك J7 موديل 2022 أسعار السيارة جاك J7 موديل 2022

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